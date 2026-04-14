"Ти броиш" обърка избирателите с претоплена агитация на актьори

Платформата заимства от предизборни клипове на Стивън Спилбърг от 2008 г.

14 Апр. 2026
Юлиан Вергов

Платформата "Ти броиш" на партията "Да, България" пусна поредица от саркастични предизборни клипове, част от тях по мотиви от видеа, режисирани през 2008 г. от Стивън Спилбърг за насърчаване на гласуването на президентския вот в САЩ. Изпълнението на "Ти броиш" обаче предизвика по-скоро объркване сред потребителите, и то не само заради това, че вече беше използвано у нас преди години от "Реформаторски блок", а и заради изненадващия алгоритъм на социалните мрежи.

Във видеата участва плеяда български актьори, сред които Юлиан Вергов, Александра Сърчаджиева, Александър Алексиев, Яна Титова, Владимир Михайлов, като последните трима имат голяма заслуга за осъществяването на проекта, казват от "Ти броиш". Актьорите с ирония обясняват, че няма смисъл да се гласува, както и че един глас няма да промени изборния резултат. В друга група клипове известните личности от сцената и екрана вече сериозно агитират аудиторията да излезе да гласува, защото всеки глас е важен за бъдещето на страната. Същите актьори участват и в трети вид видеа, където имитират бутафорен кастинг за "Пазители на вота", а в четвърта вече сериозно призовават хората да се запишат като доброволци в "Ти броиш". Заради алгоритъма на социалната мрежа обаче потребителите могат да попаднат на клиповете в разбъркан ред, заради което се губи границата между сериозността и иронията, която екипът на "Ти броиш" иска да постигне. 

Всъщност кратките филмчета с "обратна психология" са добре известни в САЩ заради режисьора Стивън Спилбърг, който през 2008 г. събира Леонардо ди Каприо, Джъстин Тимбърлейк, Скарлет Йохансон, Том Круз и др. и с помощта на продуцентската къща на Ди Каприо създава поредицата Hollywood Declares Themselves. В тях звездите на Холивуд с далеч по-убедителна ирония заявяват "не гласувай" (Don't vote), като по този начин целят да мотивират висока избирателна активност, а накрая завършват със сериозен призив за гласуване.

За "Сега" продуцентът на клиповете на "Ти броиш" Искра Стайкова призна, че идеята с "не гласувай" и "гласувай" е заимствана от Hollywood Declares Themselves. По думите й те са насочени към младата аудитория, докато видеата с интервютата за "пазител на вота" целят повече хора да се запишат като наблюдатели за изборите. "За самите актьори пък това е начин да не се политизират директно", смята тя. И призна, че алгоритъмът на "Фейсбук" действително е успял да обърка някои потребители.

Hollywood Declares Themselves
Leo, Tobey, Forrest, Ellen, Eva, Sarah and the rest of Hollywood tell YOU not to vote. Why? Watch to find out!
У нас  "Реформаторският блок" тихомълком присвои идеята през 2014 г. В поредицата им "Направи избор" участваха някои от същите актьори, които виждаме сега в клиповете на "Ти броиш" - например Юлиан Вергов. Първоначално идеята е добре посрещната от публиката заради ироничния си тон и финалното послание, че всъщност трябва да се гласува. След това обаче става ясно, че коалицията е копирала идеята на Спилбърг, без да го обяви.

Владо Пенев и неговият избор
❞Чудесна възможност, ТИ да им разкажеш играта!❝ Вторият клип на Реформаторския блок ще ви срещне с Владо Пенев и неговия избор. Ние не се отказваме :)
Още новини по темата

"Ти броиш" отново ще брои паралелно резултатите
02 Апр. 2023

Кибератака удари по платформата "Ти броиш"
28 Март 2023

След десницата, БСП също ще организира паралелно броене на вота
27 Март 2023

"Ти броиш" отново заедно със "Сега"
12 Юли 2021

Резултатите от парламентарните избори
05 Апр. 2021

Как изборите да НЕ бъдат фалшифицирани
18 Март 2021

