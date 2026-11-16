Съветникът по военна сигурност на Йотова напуска

Съветникът по военна сигурност на президента Илияна Йотова – вицеадмирал Митко Петев, напуска поста си в президентската администрация, предаде БГНЕС.

Това става след като наскоро се появиха информации, че той може да стане новият най-висш военен - началник на отбраната, на мястото на адмирал Емил Ефтимов. Последният подаде неочаквано оставка. Преди дни президентът Илияна Йотова издаде указ, с който освобождава от длъжност Ефтимов считано от 2 януари 2027 г .

От прессекретариата на президентството обявиха, че Петев не напуска, а се пенсионира, считано от 18 декември.

Другото име, което се спряга за мястото на Ефтимов, е на изключително близкия на Румен Радев шеф на Военновъздушните сили ген. Николай Русев.

Кой е вицеадмирал Митко Петев?

Вицеадмирал Митко Петев е роден на 30 март 1965 г. в Шумен. През 1984 г. завършва Първа езикова гимназия във Варна. Продължава образованието си във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и се дипломира през 1989 г. като магистър по специалност „Радиолокация – ВМС“ (Радиоелектроника), а през 1995 г. – като магистър по специалност „Корабоводене – ВМС“. В периода от 1989 г. до 1998 г. е заемал длъжностите командир на група, старши помощник-командир и командир на фрегата „Смели“.

Завършва Щабния колеж на ВМС на САЩ през 1998 г., Щабния колеж на Съвместните сили на САЩ през 1999 г. и Командния колеж на САЩ през 2008 г. От 2000 г. до 2002 г. заема длъжността офицер по планиране на ученията в Стратегическото командване на НАТО в Атлантика. От 2002 г. до 2006 г. служи като щабен офицер в Командването на ВМС и в Щаба на Военноморска база – Варна, след което е назначен за командир на Първи дивизион патрулни кораби. От 2008 г. до 2011 г. служи като зам.-командир по подготовката на Военноморска база – Варна, началник на отдел в Командване ВМС и началник на щаба на ВМС.

През 2011 г. е произведен в звание „комодор“ и назначен за командир на Военноморска база – Бургас, а през 2012 г. – за командир на обединената Военноморска база – ВМС. През 2014 г. е повишен в звание „контраадмирал“ и е назначен за началник на Военна академия „Г. С. Раковски“. От 2015 г. до 2019 г. е командир на ВМС. От 2019 г. до 2024 г. е военен представител на Началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС със звание „вицеадмирал“. Носител е на ордените „За вярна служба под знамената“ – първа и трета степен, „За отлична служба“ – първа степен, „Кавалер на Почетния легион“ на Френската република, „Св. Андрей Първозванни“ на БПЦ, „Златен медал“ на БЧК.

Назначен е за съветник на върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната сигурност на президента от 18 юни 2024 г., а с указ от март тази година е и представител на президента в Съвета по сигурността към МС.