Съдът заседава при закрити врата за ареста на училищния директор

Софийският районен съд заседава в момента по искането на прокуратурата за постоянен арест на Александър Евтимов, който до онзи ден беше директор на столичното 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Евтимов беше набързо уволнен, след като във вторник беше задържан от полицията заради камери, монтирани в тоалетните на училището.

Причината съдия Цветелина Михайлова да заседава закрито е, че по делото има чувствителна информация, свързана с непълнолетни и малолетни.

В сряда от прокуратурата и СДВР дадоха специална пресконференция по темата.

Разбра се, че прокуратурата, СДВР и ГДБОП са действали по сигнал, който е получен понеделник вечерта в Първо РУ на СДВР. По думите на шефа на СДВР Любомир, там се е "явила леля на ученичка в 138-о училище, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в тоалетните на училището има камери, които снимат учениците".

"Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията, които се визират в сигнала, има датчици, които се предполага, че следят за евентуално движение в тоалетните. Установено е, че има скрити камери за видео наблюдение", разказа комисар Николов.

От думите му стана ясно, че са открити общо 11 камери в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. "Има такива, които наблюдават цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите", обясни Николов.

При претърсванията е намерена фактура, че през октомври от свое име и за негова сметка директорът е закупил камери за скрито наблюдение. Затова се предполага, че камерите са от два месеца.

Според неговите думи към момента е установено, че достъп до камерите е имал само директорът. Трасетата отивали до компютъра му в кабинета и имало приложение, което отвеждало единствено към личния му телефон. В дома му са намери 11 флашки, 3 компютъра, 3 лаптопа.

Срещу директора са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство в качеството му на длъжностно лице. Второто - че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

"На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъда назначен са сложени. Вчера разбрах", каза в сряда на журналистите задържаният директор.