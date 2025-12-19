Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът заседава при закрити врата за ареста на училищния директор

Днес, 16:15
Александър Евтимов. Архивна снимка.
БГНЕС
Александър Евтимов. Архивна снимка.

Софийският районен съд заседава в момента по искането на прокуратурата за постоянен арест на Александър Евтимов, който до онзи ден беше директор на столичното 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Евтимов беше набързо уволнен, след като във вторник беше задържан от полицията заради камери, монтирани в тоалетните на училището.

Причината съдия Цветелина Михайлова да заседава закрито е, че по делото има чувствителна информация, свързана с непълнолетни и малолетни.

В сряда от прокуратурата и СДВР дадоха специална пресконференция по темата. 

Разбра се, че прокуратурата, СДВР и ГДБОП са действали по сигнал, който е получен понеделник вечерта в Първо РУ на СДВР. По думите на шефа на СДВР Любомир, там се е "явила леля на ученичка в 138-о училище, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в тоалетните на училището има камери, които снимат учениците".

"Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията, които се визират в сигнала, има датчици, които се предполага, че следят за евентуално движение в тоалетните. Установено е, че има скрити камери за видео наблюдение", разказа комисар Николов.

От думите му стана ясно, че са открити общо 11 камери в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. "Има такива, които наблюдават цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите", обясни Николов.

При претърсванията е намерена фактура, че през октомври от свое име и за негова сметка директорът е закупил камери за скрито наблюдение. Затова се предполага, че камерите са от два месеца.

Според неговите думи към момента е установено, че достъп до камерите е имал само директорът. Трасетата отивали до компютъра му в кабинета и имало приложение, което отвеждало единствено към личния му телефон. В дома му са намери 11 флашки, 3 компютъра, 3 лаптопа.

Срещу директора са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство в качеството му на длъжностно лице. Второто -  че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

"На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъда назначен са сложени. Вчера разбрах", каза в сряда на журналистите задържаният директор.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

директор, Александър Евтимов

Още новини по темата

Арестуваният училищен директор: Аз не съм слагал камерите
17 Дек. 2025

Директорка на ясла е осъдена за удряне на дете
19 Март 2025

Само двама кандидати се борят за директор на НГДЕК
04 Март 2024

Директор на болница е оправдан, че е държал милионите ѝ в КТБ
18 Окт. 2023

Морфов надраска и вратата на директора: "Офис на ДПС"
09 Яну. 2023

Артистите от Музикалния театър оспорват конкурса за нов директор
14 Ноем. 2022

Найден Тодоров начело на Софийската филхармония с нов 5-годишен мандат
22 Окт. 2022

Шефът на ДКК: Категорично са източвани пари от "Кинтекс"
04 Септ. 2022

Демерджиев продължава чистката в МВР с областните директори
30 Авг. 2022

ЕК започна одит на "приватизирания" пункт на границата с Турция

07 Юли 2022

Министър Атанасов: Има избран директор на Народния, но всъщност няма
31 Март 2022

Българското кино има нов изпълнителен директор
11 Февр. 2022

Търси се нов директор на Народния театър
04 Ноем. 2021

Рашков смени шефа на СДВР за втори път за по-малко от 40 дни
28 Юни 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ