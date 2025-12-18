Съдът ще може да налага насила съвместно родителство след развод

Парламентът прие окончателно промени в Семейния кодекс (СК), които дават възможност съдът да постанови съвместно упражняване на родителските права след развода и в случаите, когато родителите не са постигнали споразумение за това. Това се случи на фона на протести на майки и бащи и въпреки предупрежденията на редица правозащитници, че принудителното съвместно попечителство крие редица рискове за децата, включително за жертви на домашно насилие, продължаващо и след раздялата.

"Когато и двамата родители са заявили желание за предоставяне упражняването на родителските права и това е в най-добрия интерес на детето, съдът може да постанови съвместно упражняване на родителските права и задължения след развода, като определи конкретни мерки за всеки родител. Когато родителите не постигнат съгласие за някои от правата и задълженията си, съдът разрешава разногласията между тях", гласи новият текст в кодекса, пише "Лекс".

С въпросната разпоредба беше преодоляно приетото през 2017 г. тълкувателно решение на Върховния касационен съд, според което не може родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение по упражняването им.

Спорният текст беше приет със 142 гласа "за", 30 "против" (от ПП-ДБ и "Величие") и 21 "въздържал се" (от АПС, МЕЧ, трима от ПП-ДБ и един от ГЕРБ).

"В условия на правителство в оставка, липса на бюджет, масови протести и сериозни проблеми пред страната да се слага на масата от днес за утре законопроект, който предвижда мащабни реформи в семейните отношения и срещу който се пише и говори от пролетта - не е добре", коментира вчера адвокат Адела Качаунова от Българския хелзинкски комитет.

По предложение на Деница Сачева от ГЕРБ от кодекса отпаднаха мерките срещу т.нар. родителско отчуждаване. В него беше предложено да влезе правило, че "системно възпрепятстване на определените лични отношения от родителя, на когото са предоставени родителските права, е основание за изменение на постановения режим на лични отношения и за определяне на нови мерки".

В Семейния кодекс беше записано, че "режимът на лични отношения между родителите и децата включва период или дни, в които родителят може да вижда и взема децата - през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето и на родителя, както и по друго време, включително неприсъствено чрез телефонни разговори, писма, електронни съобщения и други подходящи средства за комуникация".

Освен това беше регламентирано задължение за родителя, при когото детето живее, "да съдейства на другия родител и своевременно му предоставя информация за всяко дете, уведомява другия родител предварително и представя съответен документ, когато определеният режим не може да се спази поради болест на детето, училищна заетост или друга основателна причина и трябва да бъде променен за определен ден, седмица или друг период".

Депутатите приеха, че съдът се произнася за местоживеенето на детето и режима на лични отношения "с оглед най-добрия интерес на детето, след като прецени всички обстоятелства като: възпитателските качества на родителите, включително полаганите до момента грижи и отношението към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица - близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности".

В кодекса беше предвидено, че в споразумението за развод по взаимно съгласие съпрузите може да се договорят за пътувания на децата в чужбина и издаването на лични документи за това.

Промените ще влязат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".