Съдът оправда Лена Бориславова по обвинение в документна измама

Софийският районен съд оправда народният представител Лена Бориславова по обвинение в документна измама по т.нар. казус "Корал".

Прокуратурата я обвиняваше, че съзнателно е ползвала пред Агенцията по вписванията неистински документи в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г.. Според обвинението чрез тях тя е отписала бившия председател "Продължаваме Промяната" Кирил Петков от сдружение "Да запазим Корал".

Сигналът за документното престъпление е от април миналата година и е подаден от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт срещу Бориславова беше внесен през юни миналата година, а през януари тя се отказа от имунитета си.

Сега СРС я оправда напълно. Народната представителка беше защитавана от адвокатите Даниела Доковска и Ина Лулчева.

Пред съда Бориславова обясни, че сдружението „Да запазим Корал“ е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал, за да остане свободен от застрояване. Участието в него не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс - членовете основно допринасят с енергия и личен труд.

По думите ѝ, според устава членството се прекратява с едностранно изявление и няма изискване то да бъде гласувано. Тя подчерта, че не е извършила деянието, в което е обвинена, и не е съществувала причина подобно действие да бъде извършено от когото и да било..

Мотивите за решението на съда предстои да бъдат огласени в следващите две седмици.

Самата Бориславова отказа да коментира оправдателната си присъда, а на въпрос очаква ли тя да бъде протестирана, препрати към Делян Пеевски, защото, по думите ѝ, той казвал как да се действа по дела срещу представители на опозицията.