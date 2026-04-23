Съдът на ЕС обяви за недопустими лихви върху разходи по кредит

Банка отпуска кредит, като част от заетата сума е предназначена за плащане на застраховка по него, и начислява лихва не само върху сумата по договора, но върху тази за застрахователната премия.

Тази практика беше отречена категорично днес от Съда на Европейския съюз (СЕС) в решение по преюдициално запитване от Полша, което е задължително и за всички власти и финансови институции в България, съобщава "Лекс"

В него той заяви, че Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити трябва да се тълкува в смисъл, че „изключва включването в договорите за потребителски кредит на клаузи, предвиждащи прилагането на лихвения процент не само към общия размер на кредита, но и към суми, предназначени за плащане на разходи, свързани с този кредит, и които следователно представляват част от общите разходи по кредита за потребителя“.

В решението си (по дело C-744/24) СЕС припомня, че понятията „общ размер на кредита“ и „общи разходи по кредита за потребителя“ по смисъла на Директивата относно договорите за потребителски кредити взаимно се изключват. „Общият размер на кредита“ не може да включва никоя от сумите, предназначени за изпълнение на ангажиментите, договорени по съответния кредит, като например разходите за застраховка и всякакви други видове разходи, които потребителят следва да заплати.

В съобщение за решението от съда в Люксембург уточняват, че такова разрешение преследва двойната цел на директивата. От една страна, тя улеснява появата на добре функциониращ вътрешен пазар на потребителския кредит. От друга страна, прозрачността на този пазар, благодарение на предоставянето на адекватна информация, по-специално за годишния процент на разходите в целия Европейски съюз, ще позволи на потребителите да сравняват по-лесно офертите за отпускане на кредит.

Следва да се отбележи, че месец преди произнасянето на СЕС, състав на Върховния касационен съд (ВКС) с председател Боян Балевски и членове Васил Христакиев и Елена Арнаучкова (докладчик) се произнесе в същия смисъл. В решение за развитие на правото върховните съдии приеха, че „разходът за застрахователна премия следва да бъде третиран като общ разход по кредита за потребителя и съответно да бъде включен при формирането на годишния процент на разходите/ГПР по договора за потребителски кредит винаги, когато при преценка на условията на договора за кредит се установи, че сключването на договора за застраховка е задължително условие за получаване на кредита или за получаване на кредита при конкретно предлаганите с договора условия“.