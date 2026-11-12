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Съд оправда Лютви Местан 7 г. след катастрофата със смърт на пътя

Магистратите признаха за виновен бащата на загиналото през 2019 г. 6-месечно бебе

12 Ноем. 2026
Лютви Местан
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Лютви Местан

Състав на Окръжния съд в Кърджали оправда Лютви Местан по повдигнатото му от прокуратурата обвинение за извършено пътнотранспортно произшествие през 2019 г. край момчилградското село Загорско, в резултат на което по непредпазливост е причинил смъртта на 6-месечно бебе.

Съдът обаче осъди условно на три години „лишаване от свобода“ с пет години изпитателен срок втория подсъдим по делото – бащата на загиналото бебе Юсеин Ахмед, като му присъди и разноски по делото в размер от над 27 хиляди евро. Той е лишен от право да управлява автомобил в период от шест години, съобщава БТА.

Присъдата подлежи на обжалване в 15 дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив, каза съдията по делото Йорданка Янкова след 9 часа заключителни пледоарии.

След прочитане на присъдата Лютви Местан благодари пред медиите на съда за "справедливата присъда", която, по думите му, е реабилитирала доверието му в правосъдната система на България.

“Честно казано очаквах тази присъда още от първия ден. Поведението на прокурорите и на днешното заседание е едно ярко потвърждение, че те извършиха тежко престъпление срещу правосъдието, нарушавайки конституционните ми права на равноправен български гражданин,” коментира Местан. Той допълни, че след окончателното приключване на процеса ще потърси правата си и ще поиска справедлив съд за всички, които „устно и документално дадоха лъжливи свидетелски показания“.  

“Не съм изпълнен с мъст. Единственото нещо, което ще ме води, е тържество на справедливостта докрай,” каза Местан.

Вторият подсъдим - Юсеин Ахмед, отказа коментар пред медиите, но единият от адвокатите му – Николай Димитров, каза, че още утре ще обжалват присъдата. Ще поискат събирането и на други доказателства, които не са били допуснати.

“Имаме заключение на вещи лица, едниният от които не си е взел изпитите за вещо лице, а другият въобще не се е явил на изпита. Това е експертизата, върху която съдът е постановил осъдителна присъда спрямо нашия доверител”, каза адвокат Димитров. Той изрази убеденост, че на втора инстанция ще бъде допусната нова експертиза.

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