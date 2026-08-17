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Столична община поставя на пауза конкурса за главен архитект

Кметът иска указания от министър Шишков за процедурата след отказа на гилдията да участва в комисията

17 Авг. 2026
Едва през юли тази година кметът на София Васил Терзиев обяви конкурсната процедура за избор на главен архитект.
БГНЕС
Едва през юли тази година кметът на София Васил Терзиев обяви конкурсната процедура за избор на главен архитект.

Кметът на София Васил Терзиев спря със своя заповед конкурсната процедура за избор на „главен архитект“.

Общината ще чака да получи методически указания от министъра на регионалното развитие относно излъчването на представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюза на архитектите в България (САБ) в конкурсната комисия.

Решението на кмета е взето след отказа на двете професионални организации да излъчат свои представители в комисията. Участието на представители на КАБ и САБ в конкурсната комисия е предвидено в Закона за устройство на територията. Именно поради това Столична община счита, че преди процедурата да продължи, трябва да има еднозначен отговор от компетентния държавен орган как да бъде приложен законът при създалата се ситуация.

Кметът Васил Терзиев е изпратил писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и до Министерски съвет, с искане за методически указания. В писмото се посочва, че изискванията за заемане на длъжността са нормативно определени и че същите изисквания са били прилагани и при предходни конкурси за главен архитект на Столична община.

Аргументите на САБ и КАБ да не участват в оценяващата комисия са свързани с несъгласие такъв конкурс да се прави в разгара на лятото при занижени критерии за участие.

От юли 2024 г. функциите на главен архитект се изпълняват от временно изпълняващи длъжността. През юли беше обявена конкурсната процедура за избор на титуляр.

От Столична община обявиха, че за тях е важно процедурата да бъде проведена при ясни правила, в пълно съответствие със закона и без съмнение в нейната легитимност.

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