Архитектите отхвърлиха реформата на Васил Терзиев

Главният архитект се изпраща в административен изолатор, изтъкна в позиция САБ

Днес, 14:44
Васил Терзиев
За втори път гилдията на архитектите излезе с остра критична позиция срещу предложената от кмета Васил Терзиев нова структура на администрацията. Предложението на Терзиев да остави главния архитект с нула служители, а целият екип да бъде прехвърлен към нов заместник-кмет с ресор градско развитие  представлява изпращане на главния архитект в “административен изолатор”, пишат в позиция от Съюза на архитектите в България. “Дали това решение е предизвикано от спора с настоящия главен архитект и неговия отказ да подаде оставка или от притеснение на бъдещия заместник-кмет от проверка на професионалната му компетентност чрез конкурс е без особено значение. Не е ясно обаче как ще бъде организирано изпълнението на поне три ясно записани в ЗУТ правомощия на главния архитект”, се изтъква в позицията. 

Както “Сега” писа, Терзиев първо предложи екипът на главния архитект да бъде намален от 165 на 56 души за сметка на преместване на 85 служители към екипа на бъдещ нов заместник-кмет с ресор градско развитие. Това е една от причините за разрива с настоящия главен архитект Богдана Панайотова, която е настоявала към екипа й да остане санитарен минимум служители от 91 души. Рязкото орязване на екипа към Панайотова на 56 души предизвика остри позиции на САБ, КАБ и камарата на строителите, които обявиха, че разцепването на екипа ще доведе до дублиране на работата, мотаене на преписки и блокиране на инвестиционния процес. С отговор на тези критики Терзиев предложи още по-радикално решение - главният архитект да си остане самостоятелна единица, с нула служители. 

Новото предложение е много по-разумно главно поради факта, че не се разделя изкуствено една администрация, която е създадена да работи и обслужва гражданите и бизнеса по функционално и административно свързани процедури, се изтъква в позицията на САБ. Това е единственото позитивно нещо, което архитектите изтъкват. Оттам недоумяват как при изолирането на главния архитект той ще може да изпълнява три ключови свои задължения - издаването на визи за проектиране, издаването на разрешения за строеж - задължение, което може да се делегира, но при желание на главния архитект,  както и издаването на разрешения за ползването на обектите. От САБ считат за грешка и предвиденото прехвърляне на отчуждителните процедури към екипа на зам.-кмета по строителството, както и подчиняването на деловодството и архива на направление архитектура и градоустройство на секретаря на Столична община. 

“Отчуждаването на имоти не е част от строителството, а е необходимо условие за започването му и е свързано главно с устройствените планове. Опитът досега е показал, че в периодите, в които отчуждаването е било към НАГ, дейностите по отчуждение са били значително по-ефективни, се сочи в позицията на САБ. 

ВОТ 

Новият вариант на структура вчера бе гледан и на общинската комисия по финанси. С 8 гласа въздържал се и 6 за докладът не бе приет. Предстои гледане в общинския съвет на редовно заседание в четвъртък. 

