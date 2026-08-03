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Конкурсът за нов главен архитект на София съвсем увисна

След САБ свой представител в комисията отказва да излъчи и камарата на архитектите

03 Авг. 2026
Кметът Васил Терзиев
БГНЕС
Кметът Васил Терзиев

Обявеният от Столична община насред август конкурс за нов главен архитект на София увисна съвсем. След като Съюзът на архитектите в България отказа да участва с много остра позиция, решение да не излъчва свой представител и да не участва взе и Камарата на архитектите в България. Аргументите, които КАБ изтъква за решението си, са сходни на тези на съсловния съюз - недопустимо е такъв конкурс да се прави в разгара на лятото при занижени критерии за участие. Така изобщо не е ясно ще има ли такъв конкурс, след като законът за устройство на територията изисква изрично участие в комисията на представители на САБ и КАБ.

Както “Сега” писа, конкурсът бе обявен веднага след излизането във ваканция на Столичния общински съвет, като на потенциалните кандидати е даден 14-дневен срок за подаване на документи. Срокът изтича на 10 август. Предвидено е кандидатите да решават тест и да се явят на интервю. Насрочването на конкурса насред отпуските бе определено от САБ като подигравка, като острата позиция доведе до насрещна атака от Столична община. Оттам се усъмниха, че становището е писано в лично качество от председателя на САБ арх. Петър Диков без нужния протокол от УС на организацията. Оказа се, че протокол има. Междувременно със сходна остра позиция излезе и Камарата на архитектите в България.

В позицията се изтъква, че липсва системен диалог с общината, като решението за обявяване на конкурса не е било предварително съгласувано. От КАБ също считат, че определените критерии за участие в конкурса само формално покриват задължителния минимум и на практика са занижени спрямо високата отговорност, с която е свързана позицията. Планирането на конкурса през август е доказано недобра практика и ще доведе до липса на кандидати и занижена легитимност на процедурата, изтъква още камарата. Оттам допълват, че фигурата на главния архитект е разклатена заради прехвърлянето на всички експерти към него на друго подчинение.

В заключение от камарата изтъкват, че няма да участват в процедурата, и предлагат на кмета Васил Терзиев да бъде сформирана работна група, която да обсъди процедурата и целите и задачите, които следва да изпълнява главният архитект в рамките на новата структура на общината.

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