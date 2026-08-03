Конкурсът за нов главен архитект на София съвсем увисна

Обявеният от Столична община насред август конкурс за нов главен архитект на София увисна съвсем. След като Съюзът на архитектите в България отказа да участва с много остра позиция, решение да не излъчва свой представител и да не участва взе и Камарата на архитектите в България. Аргументите, които КАБ изтъква за решението си, са сходни на тези на съсловния съюз - недопустимо е такъв конкурс да се прави в разгара на лятото при занижени критерии за участие. Така изобщо не е ясно ще има ли такъв конкурс, след като законът за устройство на територията изисква изрично участие в комисията на представители на САБ и КАБ.

Както “Сега” писа, конкурсът бе обявен веднага след излизането във ваканция на Столичния общински съвет, като на потенциалните кандидати е даден 14-дневен срок за подаване на документи. Срокът изтича на 10 август. Предвидено е кандидатите да решават тест и да се явят на интервю. Насрочването на конкурса насред отпуските бе определено от САБ като подигравка, като острата позиция доведе до насрещна атака от Столична община. Оттам се усъмниха, че становището е писано в лично качество от председателя на САБ арх. Петър Диков без нужния протокол от УС на организацията. Оказа се, че протокол има. Междувременно със сходна остра позиция излезе и Камарата на архитектите в България.

В позицията се изтъква, че липсва системен диалог с общината, като решението за обявяване на конкурса не е било предварително съгласувано. От КАБ също считат, че определените критерии за участие в конкурса само формално покриват задължителния минимум и на практика са занижени спрямо високата отговорност, с която е свързана позицията. Планирането на конкурса през август е доказано недобра практика и ще доведе до липса на кандидати и занижена легитимност на процедурата, изтъква още камарата. Оттам допълват, че фигурата на главния архитект е разклатена заради прехвърлянето на всички експерти към него на друго подчинение.

В заключение от камарата изтъкват, че няма да участват в процедурата, и предлагат на кмета Васил Терзиев да бъде сформирана работна група, която да обсъди процедурата и целите и задачите, които следва да изпълнява главният архитект в рамките на новата структура на общината.