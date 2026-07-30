Архитектите отказват да участват в конкурса за нов главен на София

Съюзът на архитектите в България излезе с много остра позиция срещу обявения конкурс от Столична община за избор на нов главен архитект на София. В позицията на САБ се изтъква, че провеждането на конкурс през август в разгара на летните отпуски е подигравка. Ако конкурсът не бъде прекратен и подготвен адекватно, САБ няма да излъчи свои представители в конкурсната комисия, каквото е законовото изискване.

Конкурсът за избор на нов главен архитект бе обявен изненадващо в началото на седмицата след последната сесия на СОС преди ваканцията. В конкурса се дава 14-дневен срок за подаване на документи, като се предвижда кандидатите да решават тест и да се явят и на интервю.

“Конкурсът е с 14-дневен срок, който изтича на 10 август - време, в което 80% от работещите хора ползват годишните си отпуски. След обезличаването на позицията на главен архитект с отменяне на 90% от правомощията му и поставянето му в ролята на фигурант в предложената от вас нова структура на направление “Архитектура и градоустройство (бивше, сега в Столична община няма нито архитектура, нито градоустройство), сега се прави един необясним и нелогичен конкурс”, се изтъква в позицията. В становището се посочва още, че към кандидатите се поставят единствено формални изисквания, а спешността и изборът на време създават впечатление за предизвестен конкурс.

“САБ остро възразява срещу такъв начин на действие, който приемаме за подигравка не само към позицията на главния архитект, но и към професията изобщо. Настояваме…за прекратяване на този конкурс и след адекватна подготовка да бъде обявен отново след средата на септември. Ако въпреки това конкурсът продължи по обявения начин, отказваме да излъчим наш представител в комисията по избора и ще препоръчаме на нашите членове, както и на други колеги да не участват в него”, пише в позицията. Участието на представители на САБ и КАБ в комисията е законово изискване.

Острото становище идва след поредица от скандали с направлението. Кметът Васил Терзиев прокара много трудно нова структура на общината именно заради изземването на цялата структура от главния архитект и прехвърлянето й към новоназначения заместник кмет по градско развитие арх. Любо Георгиев. Това доведе до шумен разрив с бившия главен архитект Богдана Панайотова и назначаване на временно изпълняващ. В хода на това преструктуриране стотици преписки на граждани и бизнес бяха блокирани с месеци.