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Архитектите отказват да участват в конкурса за нов главен на София

Обявеното състезание през август насред отпуски е подигравка, се казва в остро становище на САБ

30 Юли 2026
САБ настоява за професионално провеждане на конкурса за нов главен архитект.
САБ настоява за професионално провеждане на конкурса за нов главен архитект.

Съюзът на архитектите в България излезе с много остра позиция срещу обявения конкурс от Столична община за избор на нов главен архитект на София. В позицията на САБ се изтъква, че провеждането на конкурс през август в разгара на летните отпуски е подигравка. Ако конкурсът не бъде прекратен и подготвен адекватно, САБ няма да излъчи свои представители в конкурсната комисия, каквото е законовото изискване. 

Конкурсът за избор на нов главен архитект бе обявен изненадващо в началото на седмицата след последната сесия на СОС преди ваканцията. В конкурса се дава 14-дневен срок за подаване на документи, като се предвижда кандидатите да решават тест и да се явят и на интервю. 

“Конкурсът е с 14-дневен срок, който изтича на 10 август - време, в което 80% от работещите хора ползват годишните си отпуски. След обезличаването на позицията на главен архитект с отменяне на 90% от правомощията му и поставянето му в ролята на фигурант в предложената от вас нова структура на направление “Архитектура и градоустройство (бивше, сега в Столична община няма нито архитектура, нито градоустройство), сега се прави един необясним и нелогичен конкурс”, се изтъква в позицията. В становището се посочва още, че към кандидатите се поставят единствено формални изисквания, а спешността и изборът на време създават впечатление за предизвестен конкурс. 

“САБ остро възразява срещу такъв начин на действие, който приемаме за подигравка не само към позицията на главния архитект, но и към професията изобщо. Настояваме…за прекратяване на този конкурс и след адекватна подготовка да бъде обявен отново след средата на септември. Ако въпреки това конкурсът продължи по обявения начин, отказваме да излъчим наш представител в комисията по избора и ще препоръчаме на нашите членове, както и на други колеги да не участват в него”, пише в позицията. Участието на представители на САБ и КАБ в комисията е законово изискване. 

Острото становище идва след поредица от скандали с направлението. Кметът Васил Терзиев прокара много трудно нова структура на общината именно заради изземването на цялата структура от главния архитект и прехвърлянето й към новоназначения заместник кмет по градско развитие арх. Любо Георгиев. Това доведе до шумен разрив с бившия главен архитект Богдана Панайотова и назначаване на временно изпълняващ. В хода на това преструктуриране стотици преписки на граждани и бизнес бяха блокирани с месеци. 

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