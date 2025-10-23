"Спаси София" и ГЕРБ-СДС искат оставката на ключов зам.-кмет в София

Актуализацията на бюджета на Столична община даде повод на две групи в общинския съвет - “Спаси София” и ГЕРБ-СДС, да поискат оставката на ключов заместник-кмет - Никола Лютов. ГЕРБ-СДС подкрепиха предложената от екипа на Васил Терзиев актуализация на приходите и разходите на общината, но не са доволни от липсата на движение по ключови транспортни проекти. “Спаси София” пък направо отказа да гласува актуализацията с аргумента, че с нея отпадат цели общински политики като изграждането на паркинги.

Никола Лютов е обект на редовни критики откакто пое ресор строителство след напускането на дотогавашния зам.-кмет Иван Матов по лични причини. Лютов първоначално отогваряше само за правните и административни въпроси в общината, а след дълго безвремие без титуляр за строителството пое и тази задача.

“Не можем да подкрепим предложената актуализация, защото от нея отпадат цели секторни политики, за които сме се борили от самото начало. От програмата отпада например строителството на паркинги - 20 години паркингът при метростанция “Сливница” е на груб строеж”, даде пример Андрей Зографски. От групата изтъкнаха и други забавени проекти като “Ботевградско шосе” и изграждането на 104-а улица в “Обеля”.

Сходни критики за откровено бламиране без основателни аргументи на предложени инфраструктурни проекти отправиха към Лютов и от ГЕРБ-СДС. От тази група посочиха като бламирани предложени от “Спаси София” проекти като преасфалтирането на “Драган Цанков” и “Евлоги Георгиев”.

На фона на критиките към Лютов групите похвалиха новия заместник-кмет по финансите Георги Клисурски за прозрачния начин, по който е подготвена актуализацията. Самият Клисурски обясни, че промените в сметките се налагат както заради по-високи приходи, така и заради неизпълнение на част от капиталовата програма.

“Предлагаме пренасочваме на близо 40 млн. лв. от капиталовата програма от обекти, които вървят по-бавно, към такива, при които има готовност за усвояване”, коментира Клисурски. И с пренасочването обаче се очаква неизпълнението на капиталовата програма да остане сериозно. “Знаете, че изпълнението е традиционно на 60%, очакваме, че ще успеем да го увеличим на 65-70%”, коментира Клисурски. Свободният ресурс от 40 млн. лв. по капиталовата програма ще се насочат към ремонтни дейности в 30 градини и 10 училища, ще се финансират 7 ВиК проекти, С актуализацията се отпускат и одобрените 9 млн. лв. заем за “Софекострой” за закупуване на техника. Приходите по бюджета са преизпълнени с над 28 млн. лв., като оснавната част от плюса идва от допълнителни постъпления от данъка при придобиване на имущество. По-високите постъпления са резултат от силно активиралия се имотен пазар в годината преди присъединяване към еврозоната.