Дългоочакваният втори мост на "Бакърена фабрика" е открит

Съоръжението е дълго 700 м, но държавата още не го е платила на Столична община

Днес, 12:26
Дължината на моста е около 700 метра.
Движението по моста на "Бакърена фабрика" официално е пуснато. Заместник-кметът на Столична община (СО) по направление обществено строителство Никола Лютов направи проверка на изпълнението на новия мост преди пускането на автомобилите, предаде репортер на БГНЕС.

Дължината на моста е около 700 метра.

 "Подменено е LED осветлението, положени са хидроизолации, преместен е магистрален водопровод, нова газова инсталация, за да можем да затворим подходите към стария надлез, да ги обновим, защото не са в добро състояние, да подновим вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и да можем да ги пуснем да се експлоатира в двете посоки, така че да оберем големите трафик тапи, които се случваха тук преди време", каза Лютов.

Това е само първата почти окончателно приключила част от проекта за обновяване на инфраструктурата още от кръстовището с бул. "Сливница" и стигайки до кръговото на бул. "Ломско шосе". 

"Считаме, че това трасе, бидейки част от единия от градските рингове, е много приоритетно за Столична община, доколкото е единственото пряко такова, което свързва големите четири северни района на София", добави Лютов. 

Заместник-кметът по строителство информира и за предстоящи ремонти в района. 

"След приключване на надлеза на Бакърена фабрика влизаме, буквално след два дни, да ремонтираме по текущ ремонт в целия обхват кръстовището на бул. "Адам Мицкевич" и бул. "Сливница", обяви Лютов, като допълни, че то също не е в добро експлоатационно състояние. Като трасе на масов градски транспорт, там ще бъдат вложени сериозни средства.

Стойността на надлеза над "Бакърена фабрика" в София е близо 19 млн. лева, като финансирането се осигурява от държавен бюджет по Програмата на МРРБ за подкрепа на общините.

Заместник-кметът успокои, че ремонтът ще бъде изпълнен стегнато. "Да, в състояние на тотално спиране на движението на кръстовището, но ремонтът ще приключи и кръстовището ще бъде пуснато преди 15 септември в нормално експлоатационно състояние", допълни той и уточни, че ремонтът ще бъде изпълнен за по-малко от 15 дни. 

Лютов призова Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да проявят отговорност към гражданите на София. 
"Ние сме подали много отдавна споразумение, което дори не е сключено за финансирането на обекта", съобщи той и подчерта, че това е поредният обект на СО, който на практика приключва не просто преди да са взели каквото и да било финансиране от общината, а преди дори да има сключено споразумение. 
По думите му това е един затворен кръг, в който влезе ли се и заключат ли се в него, това означава СО или да не бъде честен контрагент със строителите, или строителите да трябва да финансират обектите на София със собствени средства. 

"Към момента нито по този обект, нито по ул. "Опълченска", нито по бул. "Стамболийски", а тук говорим за обекти в рамките на десетки милиони. Не са постъпили никакви плащания по обектите", каза още заместник-кметът по строителство и отбеляза, че дори нямат отговор от МРРБ дали нещо не е наред по споразумението. 

Лютов заяви, че не вижда саботаж, а несвършена работа от страна на МРРБ.

Заместник-кметът по направление обществено строителство на София Никола Лютов.
