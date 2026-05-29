Шефът на градския съд е заплашен с нож при инцидент на пътя

Днес, 17:38
Руси Алексиев
БГНЕС
Руси Алексиев

Председателят на Софийския градски съд Руси Алексиев е бил заплашен с нож при инцидент на пътя в центъра на София.

Случаят е от вторник вечерта и се е разиграл до Южния парк, съобщи "Лекс". Тогава 32-годишен мъж се заканил с убийство на Алексиев, като извадил срещу него нож и му казал: "Ей сега ще те наръгам".

Непосредствено след това мъжът хвърлил и кен с бира по задното стъкло на колата на Алексиев.

Извършителят е бил задържан и обвинен за закана с убийство и хулиганство, а днес Софийският районен съд го остави за постоянно в ареста.

Алексиев отказва подробности за инцидента, като подчертава, че той не е свързан с поста и работата му.

"Случаят касае мен като физическо лице и не е свързан с работата ми като съдия и като председател на Софийския градски съд. Затова няма да го коментирам, особено предвид факта, че още не е приключило досъдебното производство. За съжаление, такива инциденти стават непрекъснато и аз съм един от хилядите хора, които са потърпевши", казва той.

