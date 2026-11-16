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САЩ призоваха към бдителност на оживени места, тържества и гари в Европа

Днес, 16:37

САЩ предупредиха гражданите си в Европа да са особено внимателни на определени места по време на празниците. Това се разбра от съобщение на американското посолство в София. Такива съобщения обичайно се изпращат, когато има данни за рискове и опасност.

"Бъдете бдителни на оживени обществени места, по време на празнични събития и в транспортни възли. Следете местните новини, избягвайте демонстрации и спазвайте указанията на местните власти", пишат от дипломатическата мисия.

 

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