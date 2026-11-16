САЩ призоваха към бдителност на оживени места, тържества и гари в Европа

САЩ предупредиха гражданите си в Европа да са особено внимателни на определени места по време на празниците. Това се разбра от съобщение на американското посолство в София. Такива съобщения обичайно се изпращат, когато има данни за рискове и опасност.
"Бъдете бдителни на оживени обществени места, по време на празнични събития и в транспортни възли. Следете местните новини, избягвайте демонстрации и спазвайте указанията на местните власти", пишат от дипломатическата мисия.
Security Alert for U.S. Citizens in Europe— U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) 16 ноември 2026 г.
Stay alert in crowded public places, holiday events, and transportation hubs. Monitor local news, avoid demonstrations, and follow local authorities’ instructions.
Read the full alert: https://t.co/lYQwlPNahs pic.twitter.com/1rbASAXwfG