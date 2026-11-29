Река Ропотамо излезе от коритото си край Приморско след интензивните валежи през последното денонощие. Придошлата вода заля терени и горски площи по поречието на реката, съобщи БНТ. Главният път Созопол – Царево засега остава проходим.

Все още няма публична информация за евентуалните материални щети от преливането. Разливът е част от рязкото влошаване на времето в цялата страна, като Националният институт по метеорология и хидрология обяви за област Бургас оранжев код за обилни валежи от дъжд по крайбрежието и от сняг в района на Странджа.

Поради влошените метеорологични условия, нивото на река Велека се повишава и има опасност от преливане и заливане на пътя към Синеморец. От кметството призовават хората да отменят пътуването си в района: “Моля, бъдете внимателни, съобразявайте пътуванията си с обстановката и не поемайте излишни рискове!”, заявиха още от местната управа.

В Приморско като предпазна мярка срещу евентуално заливане на съоръженията временно е спряно осветлението по крайбрежната алея, а за Южното Черноморие се очаква морско вълнение от 4 до 5 бала, като извън заливите то може да достигне 5 до 6 бала.

Край Ахтопол и Синеморец вълните са стигнали близо 5 метра, а поривите на вятъра почти 90 км/ч.

Плажът в Лозенец побеля от морска пяна. Впечатляващи кадри бяха разпространени в социалните мрежи. Морето в района е изключително бурно, а силните пориви на вятъра изтласкват пяната към сушата.

Бурното море нанесе щети по крайбрежието, като на плажа в Бургас водата навлезе на близо 25 метра в пясъчната ивица и наводни част от заведенията, а велоалеята между Бургас и квартал „Сарафово“ беше залята и затрупана с камъни.

В Стария Несебър вълните разрушиха участък от павираната крайбрежна алея край северното пристанище, като изтръгнаха настилката и разпиляха каменни блокове по пешеходната зона и част от общинския паркинг.



