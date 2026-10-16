Протест на КНСБ блокира центъра на София

БГНЕС След няколко протеста в страната членовете на КНСБ се събраха и на митинг в София

Центърът на София е блокиран от протест и автошествие на КНСБ под надслов "За по-високи доходи". Митингът започна в 12 часа до сградата на Народното събрание, а след него ще има протестно автошествие по централни столични булеварди и улици. Затова са въведени промени в организацията на движението. На 16 октомври от 03:00 до 18:00 ч. се забраняват престоят и паркирането по бул. "Тодор Александров“ между бул. "Христо Ботев“ и бул. "Княгиня Мария Луиза“, както и на пл. "Княз Александър I“, с изключение на превозните средства на участниците в протеста. От 10:00 ч. до началото на протестното шествие ще бъде ограничено движението по бул. "Цар Освободител“ между пл. "Независимост“ и ул. "Георги С. Раковски“. От 12:40 ч. до края на автошествието СДВР ще осигурява охрана и ще регулира движението по маршрута и засегнатите кръстовища.

От КНСБ са против предложения от правителството размер на минималната работна заплата за следващата година – 660 евро, както и срещу предвиденото 5-процентно увеличение на заплатите в бюджетната сфера. Оттам настояват за поне 10% увеличение.

„Нашата позиция е, че минималната заплата трябва да бъде 50% от средната брутна работна заплата, и 660 евро абсолютно не отговаря на това. По новата формула, по която в момента се постигна съгласие, тя би следвало да бъде поне 690 евро“, заяви Валентина Васильонова, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието към КНСБ, пред БНР. По думите ѝ в протеста на КНСБ в София днес ще се включат около 500 автомобила.

Тази сутрин в Министерството на финансите бе проведена среща на синдикатите с финансовия министър Гълъб Донев. След нея е насрочено обсъждане на Бюджет 2027 и с работодателите.

Демонстрации през седмицата имаше в няколко града в страната, сред които Варна, Русе и Шумен.