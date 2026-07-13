Прокурорите въстанаха срещу обвързването им с депутатските заплати

БГНЕС От време на време прокурорите намират за какво да протестират

Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт. Това заявява Асоциацията на прокурорите в гневна позиция по проекта за бюджет за 2026 г.

Организация вече изпрати до депутатите остро възражение срещу предложението магистратите да поемат част от осигуровките си. Новата позиция е посветена на промяната в Закона за съдебната власт, която предвижда възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде 60% от основната заплата на народен представител.

"Така действащият механизъм, основан на обективен статистически показател, се заменя с формула, зависима от решенията на Народното събрание относно собствените му възнаграждения. Това създава риск материалният статут на съдебната власт да бъде поставен в зависимост от политически решения", смятат прокурорите.

В позицията се изтъква, че в Закона за държавния бюджет не е обяснено защо именно депутатската заплата е избрана за база и защо е определено съотношение от 60%. „Не е отчетено и че става дума само за основната заплата на народен представител, без допълнителните възнаграждения за заемани парламентарни длъжности и участие в комисии. Отделно се предвиждат средства за сътрудници, експертна дейност и други разходи по осъществяване на депутатските функции. Поради това предложената формула не дава пълна и обективна съпоставка между финансовото обезпечаване на магистратите и народните представители“, пишат от Асоциацията на прокурорите.

Съсловната организация е категорична, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние и затова механизмът за определянето му следва да бъде ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не на текущи политически решения.