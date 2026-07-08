"Прогресивна България" ще променя Изборния кодекс преди всеки вот

Промените в Изборния кодекс (ИК), които бяха гласувани на първо четене в комисията по правни въпроси, далеч не са последното прекрояване на закона. Председателят на комисията и депутат от "Прогресивна България" Янка Тянкова каза, че след президентския вот през ноември предстоят още промени, а сега се гледат само проблемни текстове, констатирани през 2024 г. с решение на Конституционния съд.

Депутатите разгледаха шест законопроекта – на "Прогресивна България", "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Възраждане" и два на ДПС. Проектите на националистите и ДПС бяха отхвърлени, като този на Пеевски предвиждаше предизборната агитация да може да се води и на език, различен от българския.

"Прогресивна България", "Продължаваме промяната", "Демократична България" и "Възраждане" се обединиха около връщането на машинното гласуване. ПБ обаче искат машините да не се използват за секции с под 300 избиратели, както и при други извънредни обстоятелства, а в неприетия законопроект на "Възраждане" беше записано, че преброяването на разписките трябва да се прави от човек.

ГЕРБ-СДС съзряха "тежки ограничения" заради премахването на хартиените бюлетини. Според Красимир Терзиев от герберите машините ще попаднат под влияние на МВР, тъй като ПБ дават на министерството възможността изготвят, но и да проверяват методиката за гласуване с машини. От ПБ обаче обясниха, че контролните правомощия са разпределени между МВР, Българския институт по метрология, Българския институт по стандартизация, министерството на иновациите. От ДПС казаха, че не искат машините, "с които някой ще прави ала-бала", а оптическите сканиращи устройства, които се използват в САЩ. Накрая възникна остър спор между членовете в комисията за това коя партия е ограничила най-много правата на избирателите през годините.

Очертаха се и някои различия относно гласуването извън страната и въвеждането на район "Чужбина", който трябва да влезе в сила след по-малко от две години. Темата за район "Чужбина" се нищи от години. Това е допълнителен избирателен район, който отразява пропорционално броя на гласоподавателите зад граница със съответните мандати в парламента. Когато няма такъв район – какъвто е случаят в България – гласовете от чужбина се разпределят между другите райони. ЦИК беше определила 4 мандата за район "Чужбина". От ПП и ДБ смятат, че с въвеждането му българите зад граница ще имат свои народни представители, а според хората на Румен Радев идеята е "непрактична". Надежда Йорданова каза, че с въвеждането на район "Чужбина" не се променя съотношението на парламентарните групи, а само персоналния състав на НС.

"Възраждане" възразиха срещу предложението да се премахне лимитът от до 20 секции в страните извън ЕС. Основният фокус на националистите в случая остава вотът в Турция. ПБ, ПП, ДБ и ДПС искат лимитът да отпадне. ГЕРБ подходиха предпазливо към темата, като поискаха анализ от МВнР по темата. Трябва да се отбележи, че прокарването на ограничението за 20 секции в страните извън ЕС беше прокарано по предложение на "Възраждане" с гласовете на ГЕРБ, БСП и ИТН.

Други предложения

От ПП предлагат идентифицирането на избирателите в секциите да става с устройства за сканиране на документите за самоличност, които автоматично да въвеждат данните в електронен списък, който да се синхронизира в реално време, като целта е да се предотврати повторното гласуване. От ПБ обаче заявиха, че ресурс за това трудно ще се намери. В кулоарите на парламента Стою Стоев от ПП остро разкритикува хората на премиера, че искат връщане на машинното гласуване, но в същото време предлагат за шеф на ДАНС Пламен Тончев, който, по думите му, е човекът, при чието управление ДАНС е блокирала машинното гласуване на местните избори.

Хората на санкционирания от САЩ и Великобритания партиен лидер Делян Пеевски излязоха с любопитно искане - предизборната агитация да се води и на език, различен от българския, като задължително трябва да бъде придружен с превод. Хората на Пеевски предлагат и отпадане на уседналостта при избори за кметове и общински съветници