Премиерът обеща 35% вдовишка добавка

Днес, 08:34
Първата новина за пенсиите през 2026 г. бе обявена от премиера Росен Желязков.
Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%. Това обяви премиерът Росен Желязков в приветствие към пенсионерите на днешния Международен ден на възрастните хора. Това е и първата новина за намеренията на правителството по отношение на пенсиите за следващата година.

Вдовишката добавка беше увеличена от 26,5 на 30% от 1 юли 2024 г. Преди това дълги години не беше пипана. По последни данни на НОИ, които са за първото тримесечие на тази година, вдовишки добавки получават 667 359 пенсионери.

Според Кодекса за социално осигуряване пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Тя не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

"Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи. Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени", заявява Росен Желязков в приветствието си. "Днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме. Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим. Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред", казва още той.

