Употребил алкохол водач потроши поне 6 коли на "Витошка"

Тежка катастрофа е станала на бул. "Витоша" в София. За това съобщават очевидци в социалните мрежи. Снимки се разпространяват в профила "Катастрофи в София"



"Поне 6-7 коли са потрошени", коментират хората. На място има полиция. Единият автомобил е размазан.



Към този час няма данни за пострадали. По данни на потърпевши шофьорът, причинил мелето е употребил алкохол.

Лек автомобил БМВ, управляван от 42-годишен мъж, е катастрофирал тази вечер в шест паркирани автомобила на булевард "Витоша" в София, съобщиха по-късно от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА. При инцидента няма пострадали, щетите са материални, допълниха от полицията.

Пристигналите на мястото на катастрофата пътни полицаи са отчели на шофьора положителна проба за алкохол над 1,2 промила. Той е задържан с полицейска мярка за 24 часа.

Причините за катастрофата се изясняват и на този етап не може да се даде повече информация.