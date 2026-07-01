Полицията издирва отвлечено 11-годишно момиче

Сигнал за отвлечено дете разпространи полицията. 11-годишната Наталия Славова Асенова е отвлечена снощи от мъжа, който е живял седем години с майка ѝ. Асен Антонов Симеонов, на 40 години, също е обявен за издирване. Известно е, че той е влязъл в къщата във варненското село Константиново през нощта и след скандал, придружен с насилие от негова страна, е отвлякъл момичето.

От ОДМВР – Варна задействаха системата AMBER Alert, която до този момент е използвана само веднъж - при издирването на 12-годишния Сашко от Перник, който се беше загубил. Полицията призовава гражданите да сигнализират, ако забележат детето или мъжа, който го е отвлякъл. Той не е баща на момичето, но е живял с майка му и двамата са се разделили преди известно време.

По информация на БНТ Симеонов е криминално проявен, излежал е присъда за грабеж, не е имал постоянна работа и е агресивен.

Доброволци от селото помагат в издирването, каза кметът на Константиново Димитър Владимиров пред БНТ. „От полицията заявиха, че няма да се дават подробности, за да не се навреди на издирването, и призовават гражданите да сигнализират, ако видят Наталия. Тя е висока около 1,60 м, с едро телосложение, кестенява коса до раменете, облечена е с бяло яке на червени цветчета и светъл панталон. Асен Симеонов е висок около 1,70 м, с едро телосложение, късо подстриган, облечен е със синя тениска и черен панталон. Ако някой ги забележи, трябва да се обади на телефон 112 или в полицията. Обхватът е около 50 километра – областта и селата наоколо. Засега нямаме някакви резултати или актуална информация. Утре отново продължаваме. Идеята е на местен терен да обхождаме по-обстойно залесените места“, каза Владимиров.