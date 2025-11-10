Медия без
Полицаите, съдени за ескорт на надрусан и пиян шофьор на порше, са оправдани

10 Ноем. 2025Обновена
Любка Гечева
Оправдани са полицаите, които бяха пратени на съд за това, че не са оказали помощ при катастрофа и са ескортирали пияния шофьор Димитър Любенов, причинил инцидент с един загинал и двама ранени на околовръстното в София. Присъдата е четена в края на миналата седмица от Софийския градски съд. Тя не е окончателна и прокуратурата може да я атакува пред горната инстанция.

Засега мотивите на съдия Снежина Колева не са ясни. В петък съдебният състав е чел присъдата, без да коментира нищо. "По делото няма достатъчно доказателства в подкрепа на обвинителната теза", коментираха лаконично от съда пред "Сега". Пълните мотиви към съдебния акт ще бъдат изготвени в срок, увериха от съда.

В края на 2022 г. държавното обвинение привлече към наказателна отговорност полицейските служители Любка Гечева и Георги Малински от столичното 6-о Районно управление.

Прокуратурата твърди, че Малински е приел подкуп от 200 лева, за да не упражни контрол, след като на кръстовището на ул. "Александър Пушкин" и бул. "Никола Петков" е спрял за проверка водача Димитър Любенов, който управлявал поршето си след употреба на алкохол.

Вследствие на това е настъпило пътнотранспортно произшествие. Полицаят е обвинен и че не е помогнал на пострадалите в катастрофата, като не е уведомил дежурната част на 06 РУ-СДВР за настъпило ПТП и бърза помощ.

Полицайката Любка Гечева също е обвинена, че заради неизпълнение на служебните ѝ задължения са настъпили значителни вредни последици, каквото е пътнотранспортното произшествие.

Изначално беше ясно, че обвинението за подкуп ще "излезе" много трудно.

На 25 септември 2022 г. Любенов се блъсна с поршето си във форд, като в катастрофата загина френски гражданин, а други двама бяха ранени. Той е шофирал след употреба на алкохол и наркотици. Мъжът заяви пред разследващите, че преди катастрофата бил спрян от полицаи, на които е дал 200 лв. подкуп, за да го придружат като ескорт. Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев потвърди, че патрул с двама служители на МВР се е движил зад автомобила на Любенов. След като гръмна скандалът, двамата полицаи бяха уволнени от МВР.

Делото за катастрофата още виси на първа инстанция. Според прокуратурата Любенов е карал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта.

