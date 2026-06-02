Почина Любен Дилов-син

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Любен Дилов-син е починал, съобщи в социалните мрежи председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха“, пише Борисов.

Дилов-син получи инфаркт, докато е в Италия, и пропусна първото заседание на новосформирания парламент.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов.

Завършва Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Печатни медии". От 1990 г. се занимава с телевизионните предавания "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". След 2001 г. се впуска в политическия живот на страната, като създава движение "Гергьовден", а през 2003 г. става и негов председател. Дилов бе автор и на "Сега". Водеше коментарната рубрика "Сатанински строфи".

Любен Дилов-син бе народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС и в 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51-вото Народно събрание от листата на ГЕРБ-СДС. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.

Екипът на "Сега" изказва съболезнования на близките на Любен Дилов-син.