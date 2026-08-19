7 защитени лешояда са отровени под връх Ботев

Общо осем птици, от които 7 лешояда, са отровени в Национален парк "Централен Балкан".

Първоначално бе съобщено, че пет от редките хищни птици са намерени в района на парков участък "Калофер", близо до зимния маршрут Паниците към връх Ботев, който е нависоко и е трудно достъпен. Те са били до труп на крава, в който е имало отрова.

Умрели са открити три черни лешояда (картали, Aegypius monachus) и един белоглав (Gyps fulvus). Намерен е бил и още един белоглав лешояд в критично състояние, за който е осигурена спешна ветеринарна помощ. По-късно обаче бе съобщено, че и той е умрял.

А черната статистика се увеличи още, защото бяха открити и още трупове. Така броят на отровените птици нарасна до осем - още един черен лешояд, още един белоглав, един брадат, както и един гарван. Специално брадатият лешояд се смята, че е единственият на българска територия и това е изключително тежък удър по усилията за възстановяване на този вид у нас.

Сигналът за умрелите птици е подаден от Сдружение "Зелени Балкани", съобщи МОСВ. Оттам добавят, че парковата охрана незабавно е започнала претърсване на района. Проверка са направили служителите на ДНП "Централен Балкан", РПУ-Карлово, ОДБХ-Пловдив и експерти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), сред които орнитолог, водач на куче и обучено куче за търсене на отрови.

За случая е сигнализиран Сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" към Главна дирекция "Национална полиция". В спешен порядък се обезопасява теренът, за да се установи дали има поставени отрови и на други локации. При обходите се проверява дали има още умрели животни.

За такова нарушение НПК предвижда лишаване от свобода до 5 г., както и глоби до 11 000 евро. Този тип посегателства срещу строго защитени видове има висок обществен риск както за диви екземпляри, така и за човешкото здраве. Имат и утежняващ характер, тъй като са извършени в защитена територия от категория "национален парк".

Както бе споменато, сред умрелите птици е и единственият брадат лешояд в България. В момента, по официални данни, черните лешояди, които постоянно или временно обитават Стара планина (включително млади птици, освободени от волиери, и неразмножаващи се индивиди), са едва около 45-60 броя. Белоглавите са малко по-разпространени, като на територията на България има малко над 600 птици.

Програмите за възстановяването на популациите на тези видове у нас се развиват от 30 години.