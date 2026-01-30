Медия без
Огромно задръстване блокира движението от Мездра към София

В участъка почти няма движение

Днес, 12:36
Колоната е много дълга и почти не се движи.
Колоната е много дълга и почти не се движи.

Огромно задръстване блокира автомобилното движение по скоростния път Мездра - Ботевград. В посока София са сформирани безкрайни колони от автомобили, като движението почти няма. Пътната ситуация е много усложнена заради многото тежкотоварни автомобили по трасето. 

За това сигнализираха читатели, които в момента са блокирани в задръстването. По информация на чакащи в колоната задръстването е започнало след пътен инцидент с бус с ремарке, което се е обърнало. При вдигането му движението е било блокирано дълго време. 

Пътуващите негодуват защо не е направен опит да се отклони поне тежкотоварното движение в алтернативен път. 

За ограниченото движение в района на Мездра съобщи на сайта си съвсем лаконично и АПИ. В 12:31 се съобщава, че движението е възстановено, но според очевидци колоната едва пълзи. 

