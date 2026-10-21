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Нотариатът в София може и да доживее ремонт

Народното събрание отказало да ремонтира старата си сграда

Днес, 19:56
През лятото имаше идея Нотариатът да стане център за млади таланти.
БГНЕС
През лятото имаше идея Нотариатът да стане център за млади таланти.

Старият Нотариат в София може и да доживее ремонт. Сградата в центъра на столицата е собственост на министерството на културата, но от години не се ползва и, както пише днес кметът на район "Средец" Трайчо Трайков, съвсем отчетливо заприличва на изоставена сграда, оставена да се руши. Трайков е разговарял с министъра на културата Евтин Милошев, който е поел ангажимент да придвижи процедурите по крайно належащия ремонт.

Кметът на централния столичен район разказва и перипетиите около историческата сграда на Народното събрание. През зимата районната администрация е направила предписание за аварийно-укрепващи дейности на сградата. Въпреки получената положителна обратна връзка, тогавашното ръководство на парламента  обжалвало предписанието. Съдът е отхвърлил жалбата, така че там предстои да се види каква ще е развръзката, става ясно от поста на Трайков.

Трайков е обсъждал със зам.-кмета по градоустройството Любомир Георгиев и експерти и трите стари сгради на ул. "Цар Иван Шишман", за които през лятото излезе информация, че ще бъдат съборени, за да дадат път на нови строежи. Те са със свален статут на недвижими културни ценности и там е допуснато застрояване, съгласно действащ ПУП от 2005 г., но досега нямаше информация за конкретни инвестиционни намерения. Набелязани са няколко стъпки – ревизия на градоустрийствените планове, служебно изработване на цялостни ПУП, актуализация на недвижимите културни ценности и режими за тяхното опазване. Ще се търсят и механизми, които да насърчат собствените на сгради, които са недвижима културна ценност, да ги опазват.

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