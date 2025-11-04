Медия без
Нелегални мигранти от Китай са открити в метален сандък

Днес, 20:04
Водачът е получил заплащане от по 100 евро за транспортиране на лицата до крайната точка -  Солун, обясниха властите.
Служители на гранична полиция откриха нелегални мигранти на граничния преход Кулата, съобщи МВР. Седмината били укрити в метален сандък в товарен автомобил, пътувал към Солун

Мигрантите били открити, след като днес сутринта няколко товарни автомобила били спрени за проверка. Единият от шофьорите на камионите бил необичайно нервен и това провокирано подробна проверка. В хода ѝ в местата за багаж са открити седем души, които първоначално съобщили, че са китайски граждани.

"Предстои да уточним какви са в действителност и откъде са влезли", съобщи на брифинг заместник-директорът на гранична полиция старши комисар Петър Джигов и допълни, че камионът с българска регистрация и управляван от български гражданин, е пътувал от София за Гърция.

Водачът не е бил следен, проверен е въз основа на изведен рисков профил и последвала информация от задълбочена полицейска проверка за дестинацията, откъде е тръгнал, дали е спирал, наличие на криминалисическа регистрация. Откритите седмина нелегални мигранти са в добро състояние, като с проверката и свалянето им от камиона са предотвратени по-тежки последствия за здравето им. Те са приведени в ареста, поясни Джигов.

Районният прокурор на Благоевград Елица Калпачка обясни, че се води разследване. Шофьорът не е собственик на камиона. За него е установено, че е криминално проявен, осъждан за управление на МПС след употреба на алкохол. Към момента са налице доказателства, че водачът е получил заплащане от по 100 евро за транспортиране на лицата до крайната точка -  Солун.

"Оперативната обстановка по границите към момента е спокойна, няма наплив откъм България към Гърция или в обратната посока. Няма данни за повишаване на миграционния натиск", цитира Джигов пресцентърът на МВР.

