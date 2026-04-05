Над 330 хиляди българи празнуват имен ден на Цветница

За католическият свят днес е Великден

05 Апр. 2026

На днешния ден православната църква чества празника Вход Господен в Йерусалим. Празникът е памет за тържественото влизане на Христос в свещения град броени дни преди страданията и смъртта му.  Палмовите клонки и цветя, с които бил посрещнат Спасителят, са дали и другите имена на празника - Цветница, Връбница и Неделя Вайа.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави от 9.30 ч. тържествената света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Тържествени богослужения за Цветница ще бъдат отслужени също днес в храмовете и в манастирите на страната.

Цветница е празникът с най-много именици у нас. Те са над 330 хил. българи. Празнуват тези с имена на цветя, дървета и храсти.

За католическия свят днес е Великден. Снощи папа Лъв XIV отслужи тържествена литургия за Възкресение Христово в базиликата "Свети Петър" във Ватикана, а днес ще произнесе традиционното благословение на площад „Свети Петър“ във Ватикана

Днес, на християнския празник Цветница, стартира пролетната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване „Запали свещичка – Подари живот!“. Инициативата ще продължи и през Светлата седмица след Възкресение Христово.

Кампанията се организира от Националния център по трансфузионна хематология, Министерството на здравеопазването и Българския Червен кръст, с подкрепата на Българската православна църква, и се провежда вече близо 20 години.

В София ще бъдат разкрити временни пунктове за кръводаряване в близост до храм „Свети Седмочисленици“ (VI ОУ „Граф Игнатиев“, ул. „6 септември“ № 16B) и храм „Покров Богородичен“ (в енорийския център на църквата), които ще работят от 9:00 до 13:00 ч.

Доброволците на Столичната организация на БЧК и мобилните екипи на НЦТХ ще бъдат на място, за да съдействат на всички желаещи да дарят кръв.

 

Католиците празнуват Великден:

Папа Лъв Четиринадесети отслужи тържествена литургия за Възкресение Христово в базиликата "Свети Петър" във Ватикана, предадоха световните агенции. На най-светлия празник за католиците по света папата призова хората да работят за мир.

Лъв Четиринадесети, който се утвърди като открит критик на войната в Иран, заяви, че недоверието и страхът са били допуснати да разкъсат връзките между хората чрез война, несправедливост и изолация на народите и нациите.

„Нека не позволяваме да бъдем парализирани!“, призова първият папа от САЩ по време на службата.

