На 14 места в страната си избират кмет

Частични местни избори се провеждат общо на 14 места днес. Гласува се за кмет на община Полски Тръмбеш в област Велико Търново, Мало Конаре, община Пазарджик, Малки Вършец, община Севлиево, Обител в община Омуртаг, Съдийско поле в община Нова Загора, Рудник в община Долни чифлик, област Варна, Масларево в община Полски Тръмбеш, Царева ливада в община Дряново, Яворово в община Стара Загора, Токачка в община Крумовград, Малорад в община Борован, област Враца, Драгомъж в община Исперих, Искрец в община Своге, и Трапоклово в община Сливен.

Малорад се прочу заради надписването на преференции на изборите през октомври 2023-та. - случая "Чичо Цено". До частичните избори се стигна, след като ОИК в Борован прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Малорад Иво Иванов заради влязла в сила присъда. Шест партии и коалиции са се регистрирали в ОИК в Борован за участие в днешните избор. Това са Български гласъ, Земеделски народен съюз, ВМРО-Българско национално движение, ГЕРБ, БСП-Обединена левица и Възраждане.

Частичните избори се провеждат в община Полски Тръмбеш, след като през април дългогодишният кмет Георги Чакъров стана депутат от "Прогресивна България". Кандидатът за кмет е един - Росен Русанов, който безаместник-кмет в мандата на Чакъров и сега е временно изпълняващ длъжността кмет.

До частичните избори за кмет на с. Мало Конаре се стигна, след като през април 2026 г. ОИК – Пазарджик прекрати предсрочно пълномощията на Дончо Цървуланов. Той бе регистриран като кандидат и за днешния вот, но на 7 октомври бе открит мъртъв в гаража на дома му.