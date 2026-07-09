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МВР хвана трима за организирана опасна гонка в центъра на София

Установени са по клип в социалните мрежи, взети са им книжките, свалени номерата и са глобени

Днес, 10:18
МВР пусна кадър от гонката
МВР
МВР пусна кадър от гонката

МВР санкционира три лица заради спретната от тях опасна гонка в центъра на София. Това става ясно от официално съобщение на вътрешното министерство.

Служители на столичното Пето районно управление реагирали след публикация в социалните мрежи с видеоклип, показващ нерегламентирано състезание между водачи на три леки автомобила. От кадрите се вижда, че по време на рискована маневра един от участниците преминава в непосредствена близост до пресичащ пешеходец, като създава реална опасност от тежък пътен инцидент, разказват от МВР.

Незабавно били предприети действия за установяване самоличността на водачите. В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия и тримата участници са установени и санкционирани по Закона за движението по пътищата. На нарушителите са наложени принудителни административни мерки, включващи отнемане на свидетелствата им за управление на моторни превозни средства за срок до 12 месеца, спиране от движение на автомобилите за срок от три месеца, както и парични глоби.

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Ключови думи:

гонки, Дрифт

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