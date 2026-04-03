Мобилен оператор пак лъже пенсионери

Мобилен оператор продължава да подвежда възрастни хора да подпишат нов договор за услуги, които те не са искали. Това повторно нарушение е установила Комисията за защита на потребителите. Тези практики са добре известни, но са забранени, защото са нелоялни търговски практики, припомнят от комисията.

Сега е установено, че при посещение в офис на мобилен оператор с цел проверка и заплащане на сметка или заявяване на техническа услуга, потребителите са подписали нови договори за пакетни услуги, които не са заявявали и от които нямат необходимост. В разгледаните случаи, търговецът не е приложил индивидуален подход и необходимото ниво на грижа при предоставяне на информация на конкретните потребители, с цел възприемане на сложна и обемна договорна информация.

Предоставянето на непълна, неясна или подвеждаща информация, е довело до подвеждането им да подпишат нови договори, при наличие на действащи такива, включително и за услуги, които обективно не могат и не ползват. Често например се оказва, че възрастен човек без телевизор е подписал скъп договор с всякакви телевизионни канали. До неотдавна масово се пробутваше и договор за стационарен телефон, въпреки че дори най-възрастните от години не са виждали такъв.

Комисията подчертава, че с описаните действия се нарушава влязла в сила заповед на председателя на КЗП, с която вече е забранено такова некоректно поведение. В такива случаи, Законът за защита на потребителите предвижда санкции в размер до 72 000 евро. Името на мобилния оператор остава необявено за обществеността.