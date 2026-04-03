Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мобилен оператор пак лъже пенсионери

Комисията за защита на потребителите повторно глобява фирмата

04 Апр. 2026
Възрастните хора се възприемат като най-лесна жертва за подобни измами.
Възрастните хора се възприемат като най-лесна жертва за подобни измами.

Мобилен оператор продължава да подвежда възрастни хора да подпишат нов договор за услуги, които те не са искали. Това повторно нарушение е установила Комисията за защита на потребителите. Тези практики са добре известни, но са забранени, защото са нелоялни търговски практики, припомнят от комисията.

Сега е установено, че при посещение в офис на мобилен оператор с цел проверка и заплащане на сметка или заявяване на техническа услуга, потребителите са подписали нови договори за пакетни услуги, които не са заявявали и от които нямат необходимост. В разгледаните случаи, търговецът не е приложил индивидуален подход и необходимото ниво на грижа при предоставяне на информация на конкретните потребители, с цел възприемане на сложна и обемна договорна информация. 

Предоставянето на непълна, неясна или подвеждаща информация, е довело до подвеждането им да подпишат нови договори, при наличие на действащи такива, включително и за услуги, които обективно не могат и не ползват. Често например се оказва, че възрастен човек без телевизор е подписал скъп договор с всякакви телевизионни канали. До неотдавна масово се пробутваше и договор за стационарен телефон, въпреки че дори най-възрастните от години не са виждали такъв.

Комисията подчертава, че с описаните действия се нарушава влязла в сила заповед на председателя на КЗП, с която вече е забранено такова некоректно поведение. В такива случаи, Законът за защита на потребителите предвижда санкции в размер до 72 000 евро. Името на мобилния оператор остава необявено за обществеността.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мобилни оператори, Комисия за защита на потребителите

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?