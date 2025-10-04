Медия без
Магистрала "Хемус" стигна до Дерманци

Днес, 15:35

Магистрала "Хемус" става по-дълга с 10 км. - от 8 часа утре, 5 октомври, се пуска движението по новия участък между пътните възли "Боаза“ и "Дерманци“ за превозните средства до 12 тона.

Новото трасе на магистралата започва при 88-и км от п. в. "Боаза“ и достига до пресичането с път ІІІ-307 Луковит – Угърчин, включително пътен възел "Дерманци“.

Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа. През пътен възел "Дерманци" ще преминава трафикът до окончателното завършване и пускането в експлоатация на следващия участък от АМ "Хемус“. Очаква се отсечката от п. в. "Дерманци“ до етапната връзка при 103-ти км на автомагистралата да бъде завършена през следващия месец.

В новия участък на магистралата освен двата големи пътни възела "Боаза“ и "Дерманци“ има още четири големи мостови съоръжения на р. Вит /при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и км/. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти. Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м. Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м.

Продължава изграждането и на участъци 2 и 3 от АМ "Хемус“, с обща дължина 36,28 км – от края на пътен възел "Дерманци“ до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и п. в. "Плевен“.

