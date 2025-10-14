Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кокаин е открит в полицейско управление в Благоевград

За дрогата, която била скрита в кухина на врата, съобщил обвиняем по време на разпит

Днес, 15:56
МВР не смогва да проверява случаи в различни полицейски управления
Илияна Димитрова
МВР не смогва да проверява случаи в различни полицейски управления

В Благоевград разследват случай с кокаин, открит във Второ полицейско управление в областния център. Разследването е под надзора на Районната прокуратура, съобщава БНР.

Скандалният случай е от края на миналата седмица, а информацията, че в сградата на Второ РУ има скрит наркотик, е подадена от обвиняем по време на разпит.

Проверката е извършена от служители на полицията, които открили кокаина, скрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста.  

Прокуратурата: Разследваме полицейска ОПГ в Петрич
Прокуратурата разследва организирана престъпна група (ОПГ) от служители на МВР в Петрич. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение.
СЕГА
04 Ноем. 2024

За случая е уведомена прокуратурата, под чийто надзор се води разследването. Към момента няма информация кой е скрил кокаина и дали има замесени полицейски служители.

В началото на октомври полицай от Петрич беше арестуван по сигнал, че е част от престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на канабис. Заедно с него беше задържан и търговец на дрога от село Беласица.

Преди два дни при полицейска акция в землището на санданското село Виногради беше открит близо 10 килограма сух канабис.

Добрите резултати в борбата с наркотрафика в Областната дирекция на МВР-Благоевград обаче се помрачават от съмненията за полицейско покровителство на търговията с дрога, коментира националното радио.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Благоевград, полиция, кокаин

Още новини по темата

Български камиони са пренасяли кокаин в международна мрежа
01 Септ. 2025

Опожарена е колата на шефа на полицията в Козлодуй

14 Авг. 2025

Рекордни 206 кг кокаин са заловени на "Капитан Андреево"

20 Юли 2025

Паднало от корен дърво по чудо размина жена в Благоевград
11 Юли 2025

ГДБОП арестува двама лекари и санитар
24 Юни 2025

Производител на солари иска бившата цигарена фабрика в Благоевград
17 Юни 2025

В старозагорско село полицаи разкриха дом за 75 старци, държани гладни и вързани
07 Юни 2025

Моряци от кораба "Верила" получиха по 10 г. за кокаин за милиони евро
07 Май 2025

Мъжът, който счупи ръцете на дете и го хвърли от мост, остава в ареста
30 Апр. 2025

Бум на палежи унищожава автомобили в страната
09 Апр. 2025

Нападателят на метеоролозите от Мургаш избягал от психиатрията
06 Апр. 2025

Наш еврошампион по лека атлетика е заловеният с кокаин за 5 млн. лв.
05 Апр. 2025

Полицай уцели офис, докато чисти оръжието си в кабинет в СДВР

28 Март 2025

Съдът направи за смях МВР и прокуратурата за шумните арести за отвличане
22 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар