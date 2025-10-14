Кокаин е открит в полицейско управление в Благоевград

В Благоевград разследват случай с кокаин, открит във Второ полицейско управление в областния център. Разследването е под надзора на Районната прокуратура, съобщава БНР.

Скандалният случай е от края на миналата седмица, а информацията, че в сградата на Второ РУ има скрит наркотик, е подадена от обвиняем по време на разпит.

Проверката е извършена от служители на полицията, които открили кокаина, скрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста.

Прокуратурата: Разследваме полицейска ОПГ в Петрич Прокуратурата разследва организирана престъпна група (ОПГ) от служители на МВР в Петрич. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение.

За случая е уведомена прокуратурата, под чийто надзор се води разследването. Към момента няма информация кой е скрил кокаина и дали има замесени полицейски служители.

В началото на октомври полицай от Петрич беше арестуван по сигнал, че е част от престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на канабис. Заедно с него беше задържан и търговец на дрога от село Беласица.

Преди два дни при полицейска акция в землището на санданското село Виногради беше открит близо 10 килограма сух канабис.

Добрите резултати в борбата с наркотрафика в Областната дирекция на МВР-Благоевград обаче се помрачават от съмненията за полицейско покровителство на търговията с дрога, коментира националното радио.