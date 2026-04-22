Издирват се още хора, консумирали месо с антракс

Регионалната здравна инспекция в Силистра издирва всички лица, осъществили контакт със заболели животни или консумирали заразена храна. Към момента са проучени 24 лица, които са насочени към личните лекари за профилактика с антибиотик и медицинско наблюдение. Към момента в страната няма съобщен случай на заболял от антракс. Това съобщи здравното министерство, след като вчера се оказа, че заразени с антракс биволи са били преработени в месни продукти против всякакви правила и закони. Скандалният случай е от силистренското село Черногор.

Животните са лекувани около 30 дни от ветеринарен лекар на обекта, без да бъдат уведомени компетентните власти и без да е била ясна диагнозата. Има 9 умрели животни. Те са откарани на три различни места за преработка на саздърма в села из Русенско, Разградско и Силистренско. Има и животни, които са взети нелегално от обекта и са прехвърлени в Разградско за преработка и продажба. Откритото месо е унищожено. Собствениците твърдят, че е било предназначено за лична консумация.

Какво трябва да знаят потребителите

Министерството на здравеопазването апелира гражданите да не консумират месо, месни продукти и мляко, които не са закупени от търговската мрежа и не са правилно термично обработени. При съмнение за консумация на месо или месни продукти със съмнителен произход в суров вид или недобре термично обработени, както и последваща поява на оплаквания от храносмилателната система, е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ, като медицинските лица трябва да бъдат уведомени за вероятността от заболяване от антракс. При съмнение за контакт със замърсени повърхности и предмети и поява на кожни оплаквания също е необходима консултация с лекар.

Антракс е лечимо бактериално заболяване, което протича с различни клинични прояви, в зависимост от начина на заразяване и причинителя – вдишване на прах; контакт с болни животни или замърсени повърхности и предмети; консумация на недостатъчно добре термично обработени заразено месо или месни продукти.

При консумация на заразено месо, вероятността от заразяване с антракс се определя от това дали е проведена термична обработка на дадената храна. При термично обработена храна, се приема, че рискът е много малък. Чревната форма на антракс може да протече с оплаквания като гадене, повръщане, болки в корема и кървава диария. Навременното провеждане на антибиотично лечение има съществено значение. Затова всяко лице, консумирало съмнителна храна следва да се обърне към своя общопрактикуващ лекар или към инфекционист за преглед и назначаване на антибиотична профилактика.