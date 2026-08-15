Големи военни конвои от Италия ще се придвижват дни из България

От 17 до 21 август предстои периодично преминаване на конвои, превозващи материални средства на Въоръжените сили на Италианската република, за участие в учение, предупреждават от българското Министерство на отбраната.

Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до Учебен полигон „Ново село“. Конвоите ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.

В момента в България е разположена многонационална бойна група от около 1200-1300 души, като тя е с рамкова и ръководна държава именно Италия. За групата САЩ дадоха механизирана рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на Британската армия,

Бойната група на НАТО отигра нападение над България Многонационалната бойна група на НАТО отигра отблъскване на предполагаем враг на територията на България.

Гърция се включи с противотанков взвод, а България с 42-ри механизиран батальон от Сухопътните войски, който участваше в мисии в Афганистан. Самата Италия е с най-многобройното участие в групата с над 900 военни с повече от 50 единици техника от бригада „Пинерело“,. В групата има военни и от Турция, Северна Македония, Черна гора, Албания.

Бойната група в България беше формирана на 1 март 2022 г. На 4 март 2022 г. беше декларирано постигането на първоначални оперативни способности. От 17 октомври 2022 г. Италия пое ролята на рамкова държава, като България продължава да изпълнява ролята на страна-домакин. Периодично бойната група участва в учения на НАТО, за оперативна съвместимост на съюзниците в Алианса.