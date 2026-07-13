Фискалният съвет взриви МВР с идея за по-висока възраст за пенсия

"Защо близо 11 хиляди служители на МВР в пенсионна възраст не са тук, а са още на работа? Защото се пенсионират твърде рано. Решението е да се вдигне пенсионната възраст в тази система." С този революционен пост във "Фейсбук", илюстриран със снимка на плаж с чадъри, Фискалният съвет повдигна въпроса за пенсионирането в сектор "Сигурност".

Постът е предизвикал над 460 коментара, част от които очевидно идват от възмутени служители на МВР. Любопитното е, че Фискалният съвет им отговаря и тази бурна дискусия тече вече няколко часа. Така на въпрос с колко трябва да се вдигне възрастта, оттам пишат: "За всички, които не са на първа линия - като на всички други: 64 години и 9 месеца за мъжете". Има и възмутени постове как финансистите си представят 70-годишни полицаи да преследват млади престъпници. "Твърдите, че сегашните 11,000 пенсионери в МВР го правят добре това гонене?", отговаря Фискалният съвет. По повод друг пост пък списващият профила обяснява, че често предлага да се махнат 20-те заплати при пенсиониране, но засега неуспешно. Заплатите при пенсиониране са голям проблем пред освобождаването на тези служители – през годините е имало твърдения, че ще е твърде скъпо хората да се махнат.

Тази година военнослужещите, държавните служители по Закона за МВР и др. категории от сектор "Сигурност" придобиват право на пенсия на възраст 54 години и 6 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително изслужени по съответните специални закони. За сравнение, за всички останали, възрастта е 62 години и 6 месеца и осигурителен стаж 36 години и 10 месеца за жените, и 64 години и 9 месеца и осигурителен стаж 39 години и 10 месеца за мъжете.

Въпреки че профилът, където тече дискусията, е колективен за съвета, темата за държавните служители в пенсионна възраст е близка на председателя Симеон Дянков. Преди изборите той предлагаше бързо да се пенсионират всички, навършили години за пенсия, а работните им места да се закрият. В момента проблемът отново е на дневен ред покрай дебата за огромните разходи за персонал в публичния сектор, но засега силовите ведомства се спасяват от всякакви реформи и затягане на колани.

Мартин Димитров от ДБ твърди от няколко седмици, че 75 679 служители в държавния сектор получават едновременно заплата и пенсия. 7039 са в силовите ведомства (под поста на Фискалния съвет има много въпроси защо тези бройки се увеличават в геометрична прогресия, на което от съвета отговарят, че близо 11 000 са последните данни, обявени в парламента). 5338 души по закона за държавния служител получават едновременно заплата и пенсия. "Тази тема не трябва да бъде заобикаляна и трябва да е част от оптимизирането на разходите", коментира Димитров тези забележителни числа.

Ранното пенсиониране се дублира от още привилегии в този сектор. Според един от анализите на пенсионната реформа "има множество случаи, в които военнослужещи, които нямат нито достатъчно стаж, нито навършени години, претендират да се пенсионират по реда на първа категория труд, на още по-ниска възраст". Затова в проекта на бюджет на ДОО на служебния кабинет бяха предвидени промени, с които да се посочи изрично, че лицата, които са навършили изискуемата възраст за сектор "Сигурност", но не са придобили право на пенсия единствено поради недостигащ осигурителен стаж, могат да се пенсионират по реда на първа категория труд. Този текст впоследствие изпадна от бюджетните проекти и неизвестно защо липсва и в сегашните им варианти, въпреки че ПБ намери време да махне ковид добавките за новите пенсионери.