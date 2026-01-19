"Евро", "безобразие" и "протест" са знаковите думи на 2025-а

Сега Трудният избор за гражданите е дали да се примирят с безобразията заради успеха с еврото. Решението им се съдържа в третата дума от класацията – „протест“

„Евро“ с 42,5%, „безобразие“ с 32,8 на сто и „протест“ с 25,1% от гласовете са знаковите думи за 2025-а за България. Това показва вотът на хората в традиционното проучване „Думи на годината с „Как се пише?“.

На четвърта позиция, само на половин процент разлика, е „волейбол“, а на следващите места се нареждат „мършляк“, „джен зи“, „когато па-“, „главно Д“, „бюджет“ и „локали“. Някои от думите са части от по-големи изрази, които лесно се подразбират – „Кой разпореди това безобразие?“, „държава с главно Д“ и др.

Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите. Във финалната анкета всеки можеше да гласува за три думи и изрази, които са белязали 2025-а. Неизненадващо думата, която е отбелязана и в двете класации, е „евро“.

„Двете големи теми на изминалата година намериха своето логично отражение. Първата е присъединяването ни към еврозоната. Втората – протестите, изпъкна в самия край на 2025-а – този факт заедно с взривната им сила се оказаха решаващи за високия резултат на „безобразие“ и „протест“, смятат Павлина Върбанова и Доротея Николова, организатори на изследването. Те напомнят, че през 2024 г. на челното място застана „Шенген“.

„Двете думи начело на класацията – „евро“ и „безобразие“, досега май не са попадали толкова точно в „десетката“ на политическата година. Те представят едновременно най-големия ѝ успех, най-драматичния ѝ проблем и най-трудния ѝ избор. Еврото, освен нова валута, е знак в ръцете на всеки от нас за успешния финал на западноевропейската ни интеграция“, допълва доц. Георги Лозанов. По думите му проблемът е все старият – безобразията при упражняването на властта, като тази година към тях се прибавя и използването на репресивния апарат на държавата срещу опозицията. Трудният избор за гражданите е дали да се примирят с безобразията заради успеха с еврото. „Решението им се съдържа в третата дума от класацията – „протест“, коментира Лозанов.