ЕС вкара в дневния си ред върховенството на закона в България

Темата влиза след обсъждането на ареста на варненския кмет, както и за направеното за средствата по ПВУ

Днес, 10:01
Темата за върховенството на закона у нас се върна отново
ЕПА/БГНЕС
Темата за върховенството на закона у нас се върна отново

Върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия ще бъде една от темите на днешния Съвет "Общи въпроси" в Брюксел.

Дискусията ще се проведе в контекста на годишния диалог относно принципите на правовата държава. България ще бъде представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев, съобщава БНТ.

Въпросът за страната ни влезе във фокуса на европейските институции, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе поиска Европейската комисия да спре всички средства за България по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа. Причината - ареста на варненския кмет Благомир Коцев. По-късно Еврокомисията удържа на страната ни над 210 милиона евро при второто плащане по ПВУ, заради неизпълнение на реформата на Антикорупционната комисия

