"Елените" са изложба на глупостта и алчността, според учените

EPA/БГНЕС Екоминистърът Генов не знае кой, кога и защо е разрешил навремето да се строи в публична държавна собственост - въпросните дерета в "Елените"

Екип от учени пристигна в бедстващото селище "Елените", за да заснеме с модерна техника модел, който да покаже каква е била ситуацията, довела до трагедията. Екипът бърза, за да не бъдат заличени следите от наводнението.

За застроеното централно дере, за хотелите, които са спрели пътя на стичащата се от планината вода и за строителните безобразия по Южното Черноморие, говори пред БНР доц. Стилян Димитров, директор на Националния център по геопространствени изследвания и технологии към СУ : "Ваканционното селище "Елените" е изложба на човешката глупост и алчност. Създаваме един прецизен 3D модел с възможно най-съвременни средства. Позволява ни да получим огледална представа за механизмите, които са довели до бедствието, което виждаме. Второ-документираме щетите и некомпетентните решения, които са взимани при усвояването на тази територия. Тези малки водосбори, които са в Южното Черноморие, са изключително рискови. Не можем да предотвратим бедствията, но можем да ги ограничим. Сградите ограничават пространството, в което да се разлее водата и така увеличават нейната ударна мощ. В Свети Влас също има два рискови района".

"Не е моя работа"

Тази сутрин пред БНТ екоминистърът Манол Генов не можа да отговори кой е дал навремето разрешение да се строи в публична държавна собственост - т.е. във въпросните дерета. "То не е и моя работа", каза министърът. Той не отговори еднозначно дали при доказване на нарушения трябва да разрушават незаконни сгради. И прехвърли отговорността на ДНСК и местните власти, като каза, че те трябва да вземат решение.

"Природата си отмъсти за безотговорността, безхаберието и алчността. Широко затворените очи и алчността на инвеститорите доведоха до тези човешки жертви", каза Манол Генов. Той обеща да търси оставки, но изтъкна, че всичко се е случило "много далеч във времето".

Според Манол Генов в случая не е важно кой е собственикът, а е "важна каква безотговорност е проявил той като инвеститор". Изключително безотговорно е, допълни министърът, да "строиш върху дерета, засипани с пръст".

На въпроса "как се застраховат жилища, които са построени върху река" министърът отговори, че това е много интересно да се види дали тези имоти имат застраховки."Оценката на риска е в крайна сметка дело на самия застраховател", каза той.

BG-ALERT

Системата BG-ALERT ще бъде активирана в района на Царево заради предстоящи интензивни валежи, съобщи БНТ.

За цяла Южна България днес е в сила предупреждение от втора степен оранжев код за опасно време. В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код.

Влошаването на времето ще продължи през цялото денонощие, като за утре е обявена на-високата опасност - червен код за Черноморието, като са възможни наводнения, разливи на реки и прииждане на дерета.

Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов припомни по БНТ, че системата BG-ALERT не се задейства самостоятелно, а всичко зависи от това да бъде взето решение. Използването непремерено на системата и всяване на паника, може да създаде допълнителни проблеми, предупреди главен комисар Джартов.

Той заяви, че когато е било най-натоварено миналата седмица след бедствието по Черноморието, е имало около 300 човека на терен в цялата страна. В "Елените" е имало над 10 екипа с повече от 20 служители пожарникари. "Ние се съобразяваме с прогнозата за времето и в рисковете места се предвижда допълнително дежурство. Пожарните автомобили, помпите и лодките ще бъдат допълнително проверени, като се проверят и съответните критични места. Нашите екипи са винаги в готовност", коментира главен комисар Джартов.

Предстои да бъде уточнено от съответните компетентни органи кога да изпратят съобщение от BG-Alert и с какъв текст.

След 15 часа днес ще бъде ограничен достъпът на хора и техника във "Елените". Причина за това са очакваните валежи. Забраната за пребиваване на територията ще остане в сила до второ нареждане, а заповедта е на областния управител на Бургас Владимир Крумов, съобщи БНР.

Целта е да се гарантира максимална сигурност на населението. Екипи на РИОСВ и Басейнова дирекция ще направят оценка на екологичната обстановка, както и на качествата на питейната вода.

Три пропускателни пункта ограничават достъпа до курорта "Елените". Там контролирано се пускат само собствениците на имоти, до които може да се стигне, за да си вземат парите, документите, лекарствата и малко багаж.

На входа представители на украинската общност са изградили доброволчески пункт и раздават вода, храна и дрехи на пострадалите. Повечето от тях - руски и украински граждани, които са купили имоти.

Най-засегнат от наводнението е овалният хотел "Небраско" в най-високата точка на ваканционното селище "Елените". Сградата първа е поела ударната вълна, която е наводнила хотела до 4-тия етаж. Сериозно засегнато е и вилно селище "Романа", което е непосредствено след хотел "Небраско".

Областният управител Владимир Крумов, който от 4 дни е на терен и ръководи аварийните действия на "Елените", обясни пред БНР какви са мерките, набелязани днес:

"Има разположени екипи по места. Техниката е в изправност. Дежурни екипи ще има във всички териториални поделения на пожарната. На "Елените", ако вали дъжд, собствениците няма да бъдат допускани до жилищата си в следващите 2-3 дни".

Окръжна прокуратура в Бургас e образувала четири четири досъдебни производства за четиримата загинали при наводненията във в.с "Елените".