Джип помете зрител на офроуд състезание

Зрител на офроуд състезание, организирано в родопското село Смилян, е ударен от състезателен джип, съобщи МВР-Смолян.

Пострадалият 60-годишен мъж е транспортиран с въздушна линейка към болница в Пловдив, получил е гръдна и коремна травма, състоянието му е с опасност за живота, казаха пред БТА от Спешното приемно отделение в МБАЛ-Смолян. Мъжът се оказа баща на един от състезателите.

Раненият е баща на един от състезателите в офроуд надпреварата. Инцидентът е станал в частен имот по трасето в района на село Горово в землището на община Рудозем, уточниха от полицията в Смолян. Обстоятелствата около сблъсъка се изясняват. Една от версиите по случая е, че зрителят се е опитал да пресече през трасето, подхлъзнал се е и паднал, а джипът го е ударил на заден ход, според информация от кметството в Смилян.

Полицията само е информирана за провеждането на състезанието, организацията и сигурността на събитието се следи от стюарди, уточниха от Областната дирекция на МВР.

Състезанието се провежда за 10-а година от местния офроуд клуб в с. Смилян, обясниха от кметството.