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Дъждовете започват от днес

Студеният фронт ще нахлуе първо в Западна България

Днес, 10:30
НИМХ

Времето запачво да се разваля от днес - в Западна България нахлува студен фронт, който ще донесе и дъждове, според прогтнозата на НИМХ.

Атмосферното налягане ще се понижи още и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца. Облачността в западните райони ще се увеличи и около и след пладне ще има валежи, като на места дъждът ще е интензивен и придружен от гръмотевици. Максималните температури ще се понижат до 20°-22° (в София около 21°). В следобедните часове вятърът ще смени посоката си и ще е от северозапад.

Над планините в Западна България облачността обаче ще бъде значителна, а ще духа умерен и силен вятър, като максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 19°, на 2000 – около 11°.

Затова пък в Източна България все още ще е топло, макар че и там ще има разкъсана висока и средна облачност. Заради умерен до силен предимно южен вятър температурите ще се задържат 27°-29° през деня.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево през първата половина на деня, като в следобедните часове високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, а максималните температури по крайбрежието ще бъдат приятни, вариращи между 22° и 25°. Температурата на морската вода се запазва около 20 градуса, а вълнението на морето ще бъде около два бала.

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