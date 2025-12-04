Държавата бави 50 млн. лв. финансиране за предприемачи в Северна България

Атрактивна схема за финансиране на малък бизнес в Северна България не може да стартира втора година. По оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са заложени 50 млн. лв. за изпълнение на общо 1000 бизнес проекта на максимална стойност 50 000 лв. Схемата обаче е обвързана със създаването на капацитет и предварителна подготовка на центрове за развитие на предприемачеството, които закъсняха.

Това показва справка в заложените за изпълнение процедури по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за 2026 г.

Целенасочената подкрепа за Северна България е с обща стойност 59.36 млн. лв. От тях 9.36 млн. лв. са предвидени за финансиране на първия етап от проекта - изграждане на три центъра за предприемачество в Североизточен, Северен централен и Северозападен район. Центровете се изграждат от агенцията за заетостта, като от тях се очаква да създадат организация за набиране на бизнес идеи в целевата група - безработни, неактивни и търсещи работа лица на възраст от 16 до 65 г.

Хората с одобрени бизнес идеи ще получат обучение и подкрепа за разработване на бизнес план, като плановете ще са по общ образец. Центровете ще извършат подбор на подадените бизнес планове и ще подадат класираните за окончателна оценка в Агенцията по заетостта. Така следва да бъдат класирани поне 1000 проекта. На втория етап ще бъдат финансирани само предприятията, създадени на базата на първия етап от проекта. Минималното финансиране е 20 000 лв., максималното - 50 000 лв. Целта е да бъдат подкрепени поне 1000 предприятия и 2000 души.

Първоначално и първият етап на схемата, и вторият, бяха предвидени да стартират като процедури през първото тримесечие на 2025 г. Явно това не е било достатъчно прецизно като план, защото няма как етапите да се случат едновременно. Първият етап се забави и процедурата бе обявена второто тримесечие на 2025 г., като тя не е толкова сложна, защото е с ясен бенефициент - Агенцията по заетостта. Процедура към самите предприятия така и не стартира през 2025 г., като първо бе отложена за трето тримесечие на годината, а после съвсем отпадна.

В новия график на социалното министерство за 2026 г. се обещава схемата да бъде пусната през второто тримесечие, със срок за подаване на документи - трето тримесечие на годината.

Целевото финансиране на Северна България e част от поетите от България ангажименти в този програмен период, като за тази част на България е предвидено да отидат 50% от парите за по-слабото развитите региони. Сумата възлиза на респектиращите над 3.9 млрд. евро, като немалка част от тях са договорени. Реалното изпълнение обаче през 2025 г. бе на ниско ниво. Очаква се през 2026 година да има по-високо темпо покрай изпълнението на интегрираните териториални инвестиции.