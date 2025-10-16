Дунав мост се затваря и в двете посоки на 4 ноември

На 4 ноември движението по Дунав мост при Русе-Гюргево ще бъде спряно и в двете посоки, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Това е необходимо, за да може надлъжната връзка между панелите да набере якост, поясни областният управител. Такова е изискването на конструктивния проект.

Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9:00 до 21:00 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9:00 ч. на 4 ноември до 9:00 ч. на 5 ноември. Идеята е да се избегнат всякакви вибрации.

От стартирането на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г., който се извършва на етапи, трафикът по съоръжението беше спрян за 24 часа еднократно през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от съоръжението. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства, като движението се осъществява двупосочно в платното, в което не се работи. При спирането на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково, съобщават от областната управа.

Карта с местата за изчакване може да бъде открита тук, а карта с алтернативни маршрути за движение - на следния уеб адрес.

Утре Драганов ще се запознае на място с напредъка на ремонтните дейности, които би трябвало да приключат напълно следващото лято. Той посочи, че и в постоянен контакт както с Агенция „Пътна инфраструктура“, така и с румънските власти, които ще бъдат своевременно информирани за предстоящото затваряне на моста.