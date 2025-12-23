Десетки се събраха на протест пред bTV

bTV стопкадър В позицията си асоциацията заявява, че "протестът е професионален, а не политически", като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.

Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) в България организира протестно пиене на кафе пред редакцията на bTV тази сутрин. Десетки хора се събраха в 8:00 ч., за да изразят несъгласието си с решението на телевизията да стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията си с журналиста и водещ на сутрешния блок Мария Цънцарова.

От АЕЖ посочват: "В петък казахме, че чашата е преляла. Опитаха се да омаловажат позицията ни: водил се нормален диалог, "стандартна практика". Нова седмица, ново начало - всичко се потвърди и вече не е сваляне от ефир, а освобождаване от работа на Мария Цънцарова."

В позицията си асоциацията заявява, че "протестът е професионален, а не политически", като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.

От своя страна, bTV изрази официалната си позиция по случая, както и становище на Ханс Мар, ръководител на редакционната колегия на корпорацията майка на bTV - CME.

"Справедливата, независима и професионална журналистика се основава на един неотменим принцип: обективност. Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета на нашата редакция и нашата редакционна независимост. Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности. Ние не толерираме никакви опити – явни или скрити – нашите телевизионни канали да бъдат превърнати в политически инструменти."

Репортаж за протеста пред сградата на редакцията на медията в административната сграда на НДК беше излъчен на живо по самата bTV в предаването "Тази сутрин":