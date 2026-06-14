Арести в Ботунец след акция срещу бандата на Калашниците

36 души са арестувани досега при полицейска акция за разбиване на група за рекет, изнудване и проституция, съобщи БНТ. Акцията тече в Ботунец и в други части на София. По-късно брифинг за спецакцията даде главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов. Образувани са 6 досъдебни производства на градска и районна прокуратура - за рекет, сводничество и изнудвания, обясни той.

Десетки са арестувани при спецакцията в Ботунец и в други части на столицата, съобщи във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото", написа още министър Демерджиев.

Според запознати, арестувани са лидери на бандата на Калашниците. Само преди дни двама шофьори, гравитиращи около тази банда, участваха в гонка край Ботунец, при която загинаха няколко души в автобус. Лидери на групата от Ботунец има арести за сводничество и рекет.