ДБ събра подписи за извънредно заседание за скандала "Старлинк"

Ако Ивайло Мирчев (в средата), не бе съобщил за инцидента, вероятно нямаше да научим за палежа на антените. При подобни инциденти с комуникационни съоръжения Полша и Литва веднага обявиха, че палежите са руски саботаж.

"Демократична България" събра необходимите подписи и внесе официално искане в Народното събрание за свикване на извънредно заседание с една точка - изслушване на премиера и на шефовете на МВР и ДАНС за инцидента с запалените антени на "Старлинк" край София.

От ДБ искат властта да обясни какви действия са предприети и как се разследва умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink край село Плана на уж строго охранявана площадка. МВР и службите са крили инцидента три дни, преди информацията да бъде изнесена публично от съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, подчертават от коалицията.

На 15 октомври главсекът на МВР Любомир Николов съобщи, че има заподозрени за палежа на антените, но отказа подробности - не искал да навреди на разследването. В Народно събрание премиерът Румен Радев настоя ДАНС да не разкрива подробности, увери, ситуацията е под контрол и поиска "още малко търпение" за резултати.

Резултатите дотук са, че двамата чужденци - с турски имена и германски паспорти - заподозрени за палежа, са напуснали безпрепятствено България.

Провеждането на извънредно заседание по случая е под голям въпрос. При всички подобни опити на опозицията депутатите на управляващата ПБ провалят изслушванията, когато темата е неудобна.

Дим да ги няма

На 19 октомври стана ясно, че германски граждани ще бъдат издирвани с европейска заповед за арест. По този повод БНТ разказа следното: "Зека Ислам и Тирпан Бейтулла влизат в България през граничния пункт „Калотина“ в 17:37 часа на 9 октомври. Пред граничните власти заявяват, че пътуват с цел туризъм. Двамата са с лек автомобил с германска регистрация. Няколко часа по-късно стигат до телепорта „Плана“, намиращ се южно от София. Около 22:25 часа подпалват антените на „Старлинк“. Според прокуратурата използват маски на лицата и ръкавици. Огънят поглъща всичко за минути – три антени изгарят до основи, две са частично унищожени, а три са сериозно засегнати. След като атакуват стратегическия обект, двамата се оттеглят обратно към Сърбия. Графикът им е разчетен перфектно. В 23:55 часа напускат страната отново през граничния пункт „Калотина“. Оттам следите им се губят."