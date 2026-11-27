В абсолютен разрез със съществуващия закон за превалутирането, управляващите гласуваха вчера глобите за данъчни нарушения да бъдат преобразувани едно към едно от лева в евро, но без да обяснят кое налага такава стъпка.

Съвсем естествено това предизвика упреци от опозицията. От "Демократична България" призоваха президента Илияна Йотова да върне приетите вчера четири данъчни закона, а ако не го направи, те обещаха да се обърнат към Конституционния съд. Герберският лидер Бойко Борисов пък каза, че данъците се вдигат прогресивно, "за да може прогресивните да си карат БМВ-тата".

От "Демократична България" припомниха днес, че са предложили глобите във всички данъчни закони да бъдат превалутирани, а не удвоени, но управляващите "аргонатно отхвърлиха това и нарушиха закона за еврото, според който не може просто да се замени лев с евро, защото промяната трябва да стане по курс", каза съпредсдеталят на ДБ Божидар Божанов, според когото вдигането на глобите без оценка и разчети е безобразие. Ето защо от ДБ ще изпратят писмо до Илияна Йотова да не издава указ за обнародване на данъчните закони. "Ако продължи да действа с мнозинството, ще се обърнем към конституционния съд", закани се Божанов.

По време на дългото заседание вчера, на което бяха разгледани и приети данъчните закони, опозицията поиска управляващите да обяснят защо глоба от 500 лв. става 500 евро. "Те (депутатите на "Прогресивна България" -б.а.) казаха, че глобите няма да се налагат в пълен размер. Защо тогава вдигат глобите, щом няма да ги прилагат", попита недоумяващо Божанов.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък обвини премиера Румен Радев, че е отстъпил и от предизборните си обещания да не вдига данъци и това, по думите му, е една от причините за скока на цените. "Глобите, както си бяха в левове, ако те глобят 500 лева, сега станаха 500 евро, ако са 3000 лева били, сега станали 3000 евро, а това правителство пита защо търговците от левове минали на евро, ми щото гълъбът така долетял. Това казал и ЕЦБ ни каза. Никой не се съобразява, прогресивно всички данъци вдигна, за да може прогресивните да си карат БМВ-тата "Мерцедес"-ите и да си хвърчат по света", каза той.