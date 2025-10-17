Цяла седмица парламентът не успя да заработи

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Народното събрание направи трети опит за тази седмица да заседава. Днес се регистрираха само 53 депутати.

В предишните два пленарни дни народните представители не събраха кворум.

В сряда в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители, при необходими 121, а в четвъртък – 71.

Макар да не се стигна до гласуване на дневен ред за тази седмица, на сайта на НС е публикувана програма за редовен парламентарен контрол с участието на 7 министри от кабинета.

Вчера се регистрираха 29 депутати от ПП-ДБ, 9 от "БСП - Обединена левица“, 14 от "Алианс за права и свободи" (АПС), 11 от МЕЧ и 8 от "Величие“.

В пленарната зала не бяха депутатите от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало“, "Има такъв народ“ и нечленуващите в парламентарна група. От "Възраждане“ бяха в залата, но не се регистрираха.

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. "Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков.

От своя страна лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че партията му е готова да сподели отговорностите в управлението и ще изчака до понеделник решението на ГЕРБ. "Всичко е в ръцете на Борисов", каза Пеевски.

От "БСП - Обединена левица" коментираха, че са готови на разговори с коалиционните партньори, за да бъде запазено правителството.

От ИТН засега няма коментари.

На този етап премиерът Росен Желязков отказва коментар, но според източници на БНР вече се водят разговори с участниците в коалицията за излизане от кризата.



