Черна пантера е забелязана край Тутракан

Диво животно, което по описанията напомня на черна пантера, е забелязано между селата Търновци и Богданци. Сигналът е подаден от очевидци на 25 август около 16:00 ч. в Районното управление на полицията в Тутракан, съобщи БНР. Мястото е на около 3 км от първите къщи.

Кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов незабавно е информирал областния управител на Силистра. Кметовете на двете села са предприели действия за уведомяване на жителите да повишат вниманието си и да бъдат предпазливи, както и за ограничаване на евентуални рискове.

По разпореждане на областния управител Илиян Великов е сформиран кризисен щаб, който ще координира действията на институциите за овладяване на ситуацията и гарантиране на безопасността на населението.

Установени са контакти и със специалисти от зоопарка във Варна, които ще напътстват и координират предприеманите мерки.

Драмата с дивото животно, което може да e пантера, леопард или ягуар, започна през юни 2025 г. в района около Природен парк „Шуменско плато“. Тогава започна масово издирване: всички входове към платото бяха блокирани, разположени бяха седем КПП, използвани бяха дронове с термокамери, фотокапани и стръв. Отпечатъци от животински лапи бяха намерени на 50 метра от паметника „Създателите на българската държава“, а има и видеозаписи на подобна котка в полето край Исперих (70 км от Шумен). Има сигнали за появата на животното край Разград, Русе, Ловеч и дори в Румъния.